Politico: Γιατί δε διαφαίνεται σύντομα νέα συμφωνία ΕΕ – Βρετανίας για το Brexit

Takeaways by to pontiki AI Ο Βρετανός πρωθυπουργός επιδιώκει μια νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομίας, ωστόσο οι αυστηρές «κόκκινες γραμμές» του Λονδίνου περιορίζουν τις προοπτικές για ουσιαστική επαναπροσέγγιση.

Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν το μοντέλο της επιλεκτικής συμμετοχής στην ενιαία αγορά, θεωρώντας ότι οι βρετανικοί περιορισμοί εμποδίζουν μια φιλόδοξη οικονομική συμφωνία στο άμεσο μέλλον.

Η επερχόμενη σύνοδος αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων φακέλων συνεργασίας που αφορούν το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, την αγορά άνθρακα και τη νεανική κινητικότητα.

Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στοχεύουν στην αποτροπή νέων εμπορικών εμποδίων, καθώς η εκτιμώμενη οικονομική τους επίδραση παραμένει περιορισμένη σε σύγκριση με τις αρχικές βρετανικές φιλοδοξίες.

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός θέλει μια νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες που θα δώσει ισχυρή ώθηση στην οικονομία, όμως οι «κόκκινες γραμμές» του Λονδίνου περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια για μια φιλόδοξη επαναπροσέγγιση.

Η πολυαναμενόμενη σύνοδος ΕΕ – Βρετανίας, η οποία αναμένεται ευρέως να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, δύσκολα θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή στις σχέσεις των δύο πλευρών που επιδιώκει ο Άντι Μπέρναμ, όπως σημείωνει σε ανάλυσή του το Politico.

Η συνάντηση θεωρείται σημείο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά και πιθανή αφετηρία για βαθύτερη συνεργασία στο μέλλον.

Ο προκάτοχος του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, είχε προωθήσει την ιδέα μιας σταδιακής προσέγγισης της Βρετανίας με την ενιαία αγορά της ΕΕ, ανά τομέα. Ο Μπέρναμ εμφανίζεται εξίσου πρόθυμος, δηλώνοντας ότι θέλει μια συμφωνία που θα μπορούσε να προσθέσει ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό ανάπτυξης.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις προετοιμασίες για τη σύνοδο εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Εκτιμούν ότι μια τόσο φιλόδοξη συμφωνία δεν είναι ώριμη και ενδεχομένως να μετατεθεί για τη σύνοδο του 2027.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Λονδίνου

Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει επιβεβαιώσει ότι η νέα κυβέρνηση Μπέρναμ θα διατηρήσει τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Στάρμερ.

Η Βρετανία αποκλείει:

την ένταξη σε τελωνειακή ένωση με την ΕΕ,

την επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων,

την πλήρη επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι αυτοί οι περιορισμοί δύσκολα συμβιβάζονται με μια οικονομική συμφωνία της κλίμακας που επιδιώκει ο Μπέρναμ.

Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ότι θα απαιτηθεί «ριζική αλλαγή» στη βρετανική προσέγγιση προτού καταστεί δυνατή μια πολύ μεγαλύτερη συμφωνία.

Τι μπορεί να συμφωνηθεί στη σύνοδο

Η φθινοπωρινή συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην ολοκλήρωση τριών φακέλων που άνοιξαν επί Στάρμερ στη σύνοδο του Μαΐου 2025:

τη συμφωνία για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα,

τη διασύνδεση των αγορών άνθρακα και των συστημάτων εμπορίας εκπομπών,

το πρόγραμμα θεωρήσεων και κινητικότητας για νέους.

Οι διαπραγματεύσεις για συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ αναμένεται επίσης να συνεχιστούν, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη φετινή σύνοδο.

Σύμφωνα με το Centre for European Reform, οι συμφωνίες που βρίσκονται σήμερα υπό διαπραγμάτευση εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά μόλις 0,3% έως 0,7% σε ορίζοντα δεκαετίας.

Η εκτίμηση απέχει σημαντικά από τη φιλοδοξία του Μπέρναμ, αλλά και από την πρόβλεψη της Τράπεζας της Αγγλίας ότι το Brexit θα προκαλέσει απώλεια περίπου 6% του ΑΕΠ στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άμυνα, χάλυβας και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η σύνοδος ενδέχεται ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την ανακοίνωση πρόσθετης συνεργασίας στην ευρωπαϊκή άμυνα και στην αποκαλούμενη «οικονομική ασφάλεια».

Οι σχετικές συζητήσεις επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως:

η ευρωπαϊκή πολιτική «Made in Europe»,

οι νέοι δασμοί της ΕΕ στον χάλυβα,

οι εμπορικοί κίνδυνοι για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται, ωστόσο, κυρίως για προσπάθειες αποτροπής νέων εμπορικών εμποδίων μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ και όχι για κατάργηση εκείνων που δημιουργήθηκαν μετά το Brexit.

Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν το «a la carte» μοντέλο

Νωρίτερα φέτος, Βρετανοί διαπραγματευτές φέρονται να πρότειναν τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία αγορά αγαθών χωρίς παράλληλη αποδοχή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων.

Η πρόταση απορρίφθηκε από τις Βρυξέλλες.

Η ΕΕ παραμένει αντίθετη στην επιλεκτική συμμετοχή τρίτων χωρών σε επιμέρους τμήματα της ενιαίας αγοράς, καθώς θεωρεί ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα αποδυνάμωνε τη συνοχή της και θα ισοδυναμούσε με ειδική μεταχείριση μη κρατών-μελών.

Ο νέος Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ, Χάμις Φάλκονερ, εμφανίζεται πάντως πιο αισιόδοξος. Τον Αύγουστο υποστήριξε ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη φιλοδοξία ακόμη και εντός των σημερινών βρετανικών «κόκκινων γραμμών», με στόχο μια βαθύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κομισιόν από την πλευρά της επισημαίνει ότι ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν στενοί εταίροι και σύμμαχοι και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τα βασικά θέματα που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο του 2025: την υγειονομική και φυτοϋγειονομική συμφωνία, τη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών και το Πρόγραμμα Εμπειρίας Νέων.

Παράλληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συμμετοχή της Βρετανίας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και για τη βρετανική συνεισφορά στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.

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