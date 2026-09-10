Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε 15,54 εκατ. ευρώ για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα δήμους της Αττικής»

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Στην υπογραφή των αποφάσεων ένταξης 11 νέων πράξεων κατασκευής, αναβάθμισης και βελτίωσης δημοτικών αθλητικών υποδομών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 15,54 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Οι πράξεις εντάσσονται στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Αττικής 2026-2030, το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ).

Με τις εντάξεις, οι δήμοι: Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Καλλιθέας, Λαυρεωτικής, Παπάγου – Χολαργού, Πετρούπολης, Σαρωνικού και Χαϊδαρίου, θα αναβαθμίσουν και εξοπλίσουν αθλητικές εγκαταστάσεις, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους δημότες, υπηρεσιών άθλησης.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών, μεταξύ των οποίων: κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, ανακατασκευή γηπέδων και χώρων στίβου, αντικατάσταση αγωνιστικών επιφανειών, αναβάθμιση αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού, προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, καθώς και τοποθέτηση αεροϋποστηριζόμενων θόλων.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς αναφερόμενος στην εκτεταμένη παρέμβαση αναβάθμισης των δημοτικών αθλητικών υποδομών σε δέκα δήμους της Αττικής, μέσω του ΠΕΠ «Αττικής 2026-2030», επισήμανε: «Κάθε μία από αυτές τις πράξεις έχει το δικό της διακριτό αποτύπωμα. Άλλες δημιουργούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες αποκαθιστούν υφιστάμενες υποδομές που εξυπηρετούν καθημερινά αθλητές, συλλόγους, σχολεία, παιδιά και πολίτες κάθε ηλικίας. Κοινός παρονομαστής σε όλα τα έργα είναι η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα των χώρων, ώστε οι δήμοι να μπορούν να παρέχουν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους».

Η Περιφερειακή Αρχή, πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, «δίνει εξαρχής έμφαση στην αναβάθμιση και τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού καθώς αυτές αποτελούν βασικό κύτταρο της καθημερινής ζωής στις γειτονιές μας. Εκεί προπονούνται τα παιδιά μας, εκεί δραστηριοποιούνται τα αθλητικά σωματεία, εκεί στηρίζεται ο μαζικός αθλητισμός και δίνεται σε χιλιάδες πολίτες η δυνατότητα να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους.

Μέσα από στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, εντοπίζουμε τις προτεραιότητες και εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση ώριμων παρεμβάσεων με σαφές κοινωνικό όφελος. Επιδίωξή μας είναι κάθε διαθέσιμο ευρώ να μετατρέπεται σε έργο ουσίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία με την οποία αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο».

Αναφορικά με το ΕΣΠΑ 2021-2027, παρατήρησε ο κ Χαρδαλιάς, ότι «μέσα σε δυόμισι χρόνια, η Αττική πέρασε από την 8η στην 1η θέση πανελλαδικά, στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ 22 περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων. Μια πρωτιά που για εμάς αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν οι διαθέσιμοι πόροι μετατρέπονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε έργα που φτάνουν σε κάθε γειτονιά και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Μετά την ένταξη των 11 νέων πράξεων απαιτείται τώρα συνέπεια, στενή συνεργασία και συστηματική παρακολούθηση, ώστε οι παρεμβάσεις να προχωρήσουν με τον σωστό τρόπο προκειμένου να αποδοθούν το συντομότερο δυνατό και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες» ολοκλήρωσε ο περιφερειάρχης.

Σε ό,τι αφορά τα αθλητικά έργα που περιλαμβάνονται στις 11 πράξεις αφορούν στον κάθε δήμο ως εξής:

* «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων του δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε αθλητικούς χώρους του 1ου Γυμνασίου και του 1ου ΓΕΛ Καματερού, του 2ου ΓΕΛ Καματερού, στον χώρο πλησίον του παλαιού δημαρχείου Αγίων Αναργύρων επί της οδού Τριπόλεως, στο 5ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, στα κλειστά γυμναστήρια Αγίων Αναργύρων και Καματερού, στην πισίνα εκμάθησης, στο κτίριο επί της οδού Θεοτόκου και στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Ο δήμαρχος Αγ. Αναργύρων – Καματερού Σταύρος Τσίρμπας σε δήλωση του επισημαίνει: «Οι πολίτες μας δικαιούνται σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το επίπεδο που θέλουμε για την πόλη μας και πάνω σε αυτό δουλεύουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η νέα προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Αττικής για την αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών χώρων του δήμου μας, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά καθώς με τη στήριξή του, εξασφαλίζουμε πόρους και προχωράμε σε έργα με πραγματικό αποτύπωμα για την πόλη μας».

* «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου δήμου Αγίας Βαρβάρας», προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή νέου κλειστού βιοκλιματικού προπονητικού κολυμβητηρίου σε οικόπεδο εμβαδού 1.458,54 τ.μ, με κολυμβητική δεξαμενή πέντε διαδρομών. Το συνοδευτικό κτίριο θα περιλαμβάνει αποδυτήρια αθλητών και προσωπικού, χώρους υγιεινής, ιατρείο, κυλικείο, χώρους διοίκησης, αποθήκες, χώρους εξυπηρέτησης του κοινού και υπόγειο για τη στέγαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος χαρακτήρισε σημαντική ημέρα τη δρομολόγηση του έργου «στην καρδιά της πόλης», προσθέτοντας «Κάθε, τέτοιας φύσεως, μεγάλο έργο βελτιώνει αναμφισβήτητα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας. Ιδιαίτερα όταν αφορούν έργα που γίνονται στη Δυτική Αθήνα, που εξακολουθεί να βιώνει ένα ιδιότυπο περιβαλλοντικό απαρτχάιντ. Η αναμφισβήτητη αλήθεια όμως είναι πως τώρα με τη διοίκηση Χαρδαλιά εφαρμόζονται εξισορροποιητικές πολιτικές και αντίστοιχες κατανομές, που σταδιακά μπορεί να αμβλύνουν τις κραυγαλέες ανισότητες και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για το κοινό μας μέλλον».

* «Ανακατασκευή ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΑΚ “Εύα Χριστοδούλου” στον δήμο Αιγάλεω», προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν την αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου (οδ. Σουλίου) και του Άλσους Αιγάλεω, συνολικής επιφάνειας 13.500 τ.μ.

Ο δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος επισήμανε «Με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας, προχωράμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, δημιουργώντας σύγχρονους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους για τους αθλητές, τα αθλητικά σωματεία και την τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε θερμά τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση ενός έργου με σημαντικό όφελος για την πόλη μας».

* «Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Ιλίου», προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ και αφορά στον πλήρη εκσυγχρονισμό της αθλητικής εγκατάστασης εντός του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα επιφάνειας 6.200 τ.μ. και τάπητα στίβου επιφάνειας 5.200 τ.μ, νέους ιστούς και ενεργειακά φωτιστικά LED, επισκευή κερκίδων, εκσυγχρονισμό των συστημάτων αποστράγγισης και προμήθεια νέου αθλητικού εξοπλισμού.

Η δήμαρχος Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου, αναφερόμενη στην παρέμβαση είπε ότι αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα του αθλητισμού της πόλης. «Η σημασία της ξεπερνά τα όρια μιας αθλητικής εγκατάστασης: αφορά τη νέα γενιά, την ποιότητα ζωής και τη συνολική προοπτική στον αθλητισμό για το δήμο Ιλίου. Με τη σημερινή ένταξη μια ανάγκη πολλών ετών αποκτά απάντηση, μια σταθερή διεκδίκηση αποκτά χρηματοδότηση και ένα έργο πνοής περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη. Ευχαριστώ την περιφέρεια και προσωπικά τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την ουσιαστική συνεργασία».

* «Προμήθεια συστήματος ελαστικού τάπητα (ταρτάν) και εξοπλισμού για το Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας -Γρηγόρης Λαμπράκης», προϋπολογισμού 659.680 ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση νέου πιστοποιημένου συνθετικού τάπητα συνολικής έκτασης περίπου 4.600 τ.μ., την τοποθέτηση νέων βαλβίδων για τα αγωνίσματα αλμάτων μήκους και την εγκατάσταση νέων διαχωριστικών κρασπέδων του στίβου.

Ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης δήλωσε ότι πρόκειται για μια «ουσιαστική επένδυση στον αθλητισμό, στη νέα γενιά και στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Σε μια περιοχή όπου οι διαθέσιμες αγωνιστικές εγκαταστάσεις στίβου είναι πλέον περιορισμένες, το Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Η συνεργασία του δήμου Καλλιθέας με την περιφέρεια Αττικής και τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά μας επιτρέπει να προχωρούμε σε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις αθλητικές μας υποδομές και δημιουργούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης για όλους».

* «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου “Γιώργος Ραφιάς” δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 449.999 ευρώ. Προβλέπεται ακόμη η προμήθεια δύο νέων εστιών και πάγκων αναπληρωματικών, η εγκατάσταση αποστραγγιστικού συστήματος και άρδευσης του χλοοτάπητα.

* «Προμήθεια αεροϋποστηριζόμενου θόλου στον δήμο Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 492.503 ευρώ. Περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και των υλικών που απαιτούνται για τη δημιουργία αεροϋποστηριζόμενου θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων στους χώρους του Οικοδομικού Τετραγώνου 195 της Κερατέας.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς αναφερόμενος στα δύο αυτά σημαντικά έργα, επισήμανε ότι ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες και πάγια αιτήματα των αθλητικών σωματείων του δήμου. «Ο νέος συνθετικός χλοοτάπητας στο γήπεδο “Γεώργιος Ραφιάς” στο Λαύριο διασφαλίζει έναν σύγχρονο και ασφαλή αγωνιστικό χώρο, ενώ ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος στο Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας “Ιωάννης Μέγγουλης” εξασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία όλο τον χρόνο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για έργα που αφορούν εκατοντάδες παιδιά, νέους και αθλούμενους σε Λαύριο και Κερατέα. Ευχαριστώ τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, για τη σταθερή στήριξή του στη Λαυρεωτική και τις υπηρεσίες του δήμου μας για την ωρίμανση των σχετικών μελετών».

* «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης υπέργειας κολυμβητικής δεξαμενής στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού», προϋπολογισμού 534.000 ευρώ. Στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου «Βασίλειος Ξύδης» θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα υπέργειου, αυτοφερόμενου προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου, διαστάσεων τουλάχιστον 20 × 12,50 × 1,35 μέτρων, με πέντε διαδρομές κολύμβησης. Η προμήθεια περιλαμβάνει προκατασκευασμένα αποδυτήρια για αθλούμενους και ΑμεΑ, ιατρείο, περιφερειακό διάδρομο, πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό φίλτρανσης, ανακυκλοφορίας, θέρμανσης και απολύμανσης, καθώς και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα θέρμανσης του νερού με αντλίες θερμότητας.

Ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε σχετικά «Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητας στον δήμο μας . Η πόλη μας διαθέτει μια ιδιαίτερα ενεργή αθλητική κοινότητα, με πολλούς αθλητικούς συλλόγους και χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε ηλικίας να αθλούνται καθημερινά στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών του δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη σταθερή στήριξη και την εξαιρετική συνεργασία. Με τη συμβολή της περιφέρειας Αττικής, κάνουμε πράξη ένα σημαντικό έργο στην πόλη μας».

* «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αλκυών του δήμου Πετρούπολης», προϋπολογισμού 419.368 ευρώ. Η πράξη περιλαμβάνει την η εγκατάσταση νέου, επιφάνειας 7.600 τ.μ

Ο δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος χαρακτήρισε το έργο, «ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αφορά στην άθληση των παιδιών μας σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές» και πρόσθεσε «Για εμάς η νεολαία και οι ανάγκες της αποτελούν προτεραιότητα και ως εκ τούτου το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα έργα και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως και νέες» ενώ κλείνοντας ευχαρίστησε την περιφέρεια που ανταποκρίθηκε στο αίτημά.

* «Αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Σαρωνικού», προϋπολογισμού 682.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αναβύσσου «Βασίλης Τροχίδης» και Παλαιάς Φώκαιας. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται βελτιώσεις των υποβάσεων, οικοδομικές εργασίες, διαμόρφωση εισόδων, χώρων στάθμευσης, εγκατάσταση διχτυών ασφαλείας, δημιουργία σκάμματος αλμάτων και διαδρόμου ταρτάν, κερκίδα 100 θέσεων, αναβάθμιση γηπέδων καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης, τοποθέτηση σύγχρονου φωτισμού LED, υπαίθριων οργάνων γυμναστικής και νέου αθλητικού εξοπλισμού.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου δήλωσε «Όποιος έχει βρεθεί σε ένα γήπεδο γεμάτο παιδιά ξέρει ότι δεν μιλάμε απλώς για έναν αγωνιστικό χώρο. Μιλάμε για τις παρέες, τις ομάδες και τα όνειρα που μεγαλώνουν μέσα σε αυτόν. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα γήπεδα του Σαρωνικού Αναβύσσου και του Πρωτέα Παλαιάς Φώκαιας αλλάζουν ουσιαστικά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, που στέκεται αποφασιστικά δίπλα στον Σαρωνικό και αποδεικνύει στην πράξη ότι, όταν η αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με καθαρούς στόχους, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών μετατρέπονται σε έργα. Με την χρηματοδότηση της περιφέρειας, θα παραδώσουμε δύο γήπεδα αντάξια της ιστορίας των συλλόγων τους και, κυρίως, των ανθρώπων που τα γεμίζουν καθημερινά με ζωή και κρατούν τον αθλητισμό ζωντανό σε κάθε μας γειτονιά».

* «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Χαϊδαρίου», προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α΄ Αθλητικού Κέντρου του δήμου, καθώς και την κάλυψη χώρου άθλησης στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος με αεροϋποστηριζόμενο θόλο (μπαλόνι).

Ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος παρατήρησε «Ο δήμος μας, προχωρά σε σειρά σημαντικών έργων ύψους 1,9 εκατ. ευρώ τα οποία αποτελούσαν χρόνια αιτήματα μας και τώρα σε συνεργασία και με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Αττικής βλέπουμε να μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης».

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