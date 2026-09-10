Σάμος: Καταγγελία κατοίκων για τη δυσλειτουργία της ΔΟΥ – «Δεν υπάρχει προϊστάμενος να υπογράψει»

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Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ΔΟΥ Σάμου καταγγέλλουν κάτοικοι και φορολογούμενοι του ακριτικού νησιού. Όπως αναφέρουν, πολίτες που προσέρχονται ακόμη και με προγραμματισμένο ραντεβού αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις τους, επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμος προϊστάμενος για τις απαιτούμενες υπογραφές. Με αναφορά τους προς την ΑΑΔΕ, ζητούν άμεση παρέμβαση, έλεγχο της νομιμότητας και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας.

Το κείμενο της καταγγελίας:

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τη Διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ

Κάθε αρμόδια υπηρεσία και εποπτεύουσα αρχή

ΘΕΜΑ:

Απαράδεκτη κατάσταση στη ΔΟΥ Σάμου – Απουσία αποτελεσματικής διοικητικής ευθύνης και αδυναμία εξυπηρέτησης των φορολογουμένων

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εμείς, οι κάτοικοι και φορολογούμενοι της ακριτικής Σάμου, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε δημόσια μια κατάσταση που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του πολίτη και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ομαλή και σύννομη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στο νησί μας.

Σύμφωνα με καταγγελίες δεκάδων συμπολιτών μας, από τις 8 Σεπτεμβρίου 2026 και μέχρι σήμερα, η ΔΟΥ Σάμου εμφανίζεται στην πράξη να αδυνατεί να ολοκληρώσει υποθέσεις φορολογουμένων, καθώς πολίτες που προσέρχονται στην υπηρεσία –ακόμη και έχοντας κλείσει κανονικά ραντεβού– αντιμετωπίζουν την απάντηση:

«Δεν υπάρχει προϊστάμενος να υπογράψει. Ελάτε τη Δευτέρα».

Μιλάμε για σοβαρή διοικητική αστοχία, για διακοπή της συνέχειας της διοίκησης και, κυρίως, για μια κατάσταση που μεταφέρει το κόστος της διοικητικής ανεπάρκειας στις πλάτες των πολιτών.

ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

Ο κάτοικος της Ικαρίας;

Ο κάτοικος του Καρλοβασίου;

Ο κάτοικος του Αγίου Κηρύκου ή ενός απομακρυσμένου χωριού της Σάμου;

Ο ηλικιωμένος που δυσκολεύεται να μετακινηθεί;

Ο άνθρωπος που παίρνει άδεια από την εργασία του;

Ο επαγγελματίας που χάνει το μεροκάματό του;

Ο πολίτης που πληρώνει εισιτήρια, καύσιμα και μετακινήσεις για να φτάσει στη δημόσια υπηρεσία;

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ;

Δεν μπορεί η απουσία διοικητικής ευθύνης να μετατρέπεται σε προσωπική οικονομική ζημία του πολίτη.

Και, ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί ένας ηλικιωμένος, ένας ανήμπορος ή ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες να φτάνει στη δημόσια υπηρεσία, αναζητώντας λύση σε μια υπόθεσή του, και να ακούει ότι «δεν υπάρχει κάποιος να υπογράψει».

Αυτό δεν είναι εξυπηρέτηση του πολίτη.

Είναι εγκατάλειψη του πολίτη.

Δεν είναι δυνατόν η δημόσια διοίκηση να απαιτεί από τον φορολογούμενο απόλυτη συνέπεια στις δικές του υποχρεώσεις και, την ίδια στιγμή, να εμφανίζεται ανίκανη να ανταποκριθεί στις δικές της.

Η ΣΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΜΑΚΡΙΑ»

Η Σάμος βρίσκεται στα σύνορα.

Βρίσκεται μακριά από τα διοικητικά κέντρα της Αθήνας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι βρίσκεται μακριά από το ελληνικό κράτος.

Οι κάτοικοι της Σάμου είναι Έλληνες πολίτες, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και την ίδια αξίωση για αξιοπρεπή, αποτελεσματική και νόμιμη διοίκηση.

Η ΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ.

Αντίθετα, στα ακριτικά νησιά η Πολιτεία οφείλει να είναι παρούσα, λειτουργική και αποφασιστική.

Η εικόνα μιας δημόσιας υπηρεσίας που δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις υποθέσεις των πολιτών, επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμος αρμόδιος για να υπογράψει, δημιουργεί μια βαθιά προσβλητική αίσθηση εγκατάλειψης.

Και αυτή η αίσθηση γίνεται ακόμη εντονότερη όταν οι κάτοικοι βλέπουν γύρω τους ένα νησί που αντιμετωπίζει καθημερινά τεράστιες πιέσεις και προβλήματα, μεταξύ άλλων και από τις μεταναστευτικές ροές.

Το κράτος οφείλει να είναι παρόν παντού. Όχι μόνο εκεί όπου υπάρχουν κάμερες, εγκαίνια και ανακοινώσεις.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΟΧΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ

Ζητούμε από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ:

Να ελεγχθεί άμεσα η νομιμότητα της υφιστάμενης κατάστασης στη ΔΟΥ Σάμου.

Να γνωστοποιηθεί ποιος έχει σήμερα την ευθύνη της υπηρεσίας και ποιος ασκεί νόμιμα καθήκοντα προϊσταμένου ή αναπληρωτή.

Να διευκρινιστεί γιατί, σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών, υποθέσεις που απαιτούν υπογραφή παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Να διαπιστωθεί εάν έχει εξασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε περίπτωση απουσίας του προϊσταμένου.

Να ληφθούν ΑΜΕΣΑ μέτρα, ώστε κανένας πολίτης να μην υποχρεώνεται να επανέρχεται επειδή «δεν υπάρχει κάποιος να υπογράψει».

Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των ατόμων με κινητικές ή άλλες δυσκολίες και όλων όσοι έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές του νησιού.

Να ερευνηθεί εάν έχουν προκύψει οικονομικές ή άλλες επιβαρύνσεις για πολίτες εξαιτίας της συγκεκριμένης δυσλειτουργίας και να αναζητηθούν τρόποι αποκατάστασης της ταλαιπωρίας τους.

ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΧΑΡΗ.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.

Να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση.

Να υπάρχει υπεύθυνος.

Να υπάρχει συνέχεια.

Να υπάρχει υπογραφή.

Να υπάρχει απάντηση.

Να υπάρχει κράτος.

Γιατί ο φορολογούμενος πολίτης της Σάμου δεν είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

Δεν είναι «μακριά» επειδή βρίσκεται στο Αιγαίο.

Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αριθμός φορολογικού μητρώου που μπορεί να περιμένει.

ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΤΙΚΗΣ.

Και όταν ένας άνθρωπος ταξιδεύει από το χωριό του, πληρώνει για τη μετακίνησή του, χάνει το μεροκάματό του, περιμένει στην ουρά και τελικά επιστρέφει χωρίς να εξυπηρετηθεί, επειδή «δεν υπάρχει προϊστάμενος να υπογράψει», τότε το ζήτημα δεν είναι πλέον προσωπικό.

ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ.

ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ.

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ.

Η Σάμος δεν ζητά προνόμια.

ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ.

Ζητά από την Πολιτεία να πράξει το αυτονόητο:

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ.

ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ.

ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Γιατί οι κάτοικοι της Σάμου δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούνται:

Σεβασμό, ισονομία, αξιοπρέπεια και ένα κράτος που να λειτουργεί.

Οι υπογράφοντες κάτοικοι και φορολογούμενοι της Σάμου

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