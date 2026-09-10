Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση της γιατρού στην Αστυνομία – «Είχε έρθει μια μέρα πριν, ήταν σε κακή κατάσταση»

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές διενεργούν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από ιατρική επίσκεψη σε κλινική για διαδικασία καθαρισμού αίματος.

Η γιατρός κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε επιβαρυμένη κατάσταση πριν ξεκινήσει η θεραπεία, η οποία απαιτούσε την τοποθέτηση δύο φλεβοκαθετήρων.

Κατά την εφαρμογή της πράξης παρατηρήθηκε ραγδαία πτώση της πίεσης και του οξυγόνου, παρά τις αρχικά φυσιολογικές ζωτικές ενδείξεις του ασθενούς.

Η γιατρός δήλωσε ότι παρείχε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και υποστήριξε πως ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η ίδια διαβεβαίωσε ότι διαθέτει τις απαραίτητες άδειες για τον εξοπλισμό, ενώ ο σύζυγός της αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαχείριση του περιστατικού.

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Την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας, του Εισαγγελέα και κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, έρχονται στο φως στοιχεία από την κατάθεση της γιατρού της κλινικής στην οποία άφησε την τελευταία του πνοή ο καλλιτέχνης.

«Σε κακή κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη το απόγευμα είχε υποβληθεί αρχικά σε έναν πρώτο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, «ήταν σε κακή κατάσταση», όπως είπε. Μάλιστα, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, δυσκολευόταν ακόμα και να μιλήσει.

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης στην επίσκεψη της Τρίτη τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματισμένη παρουσία σε ένα event και ήθελε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση του.

Όπως ανέφερε η γιατρός, του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα προσθέτοντας ότι τον ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και εκείνος συμφώνησε να προχωρήσει.

Την επόμενη ημέρα – την Τετάρτη – ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την κατάθεση της γιατρού, προσήλθε στην κλινική στο Κολωνάκι και τότε, ισχυρίζεται η ίδια, διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν άυπνος, ενώ παρατήρησε ξανά ότι «δεν μιλούσε σωστά».

Περιγράφοντας την ιατρική πράξη που έκανε, η γιατρός είπε στους αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του τραγουδιστή και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, καθώς, σύμφωνα με όσα είπε, έτσι απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Η γιατρός υποστήριξε, ακόμα, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ζωτικές ενδείξεις του 54χρονου τραγουδιστή ήταν φυσιολογικές, καθώς η αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και η θερμοκρασία του σώματός του δεν παρουσίαζαν πρόβλημα. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, την ώρα που προσπαθούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, παρατήρησε ξαφνική ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του Μαζωνάκη, με πτώση της πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου.

«Εφυγε από το ιατρείο ζωντανός»

Όπως αναφέρει, σταμάτησε αμέσως τη διαδικασία, φώναξε τον σύζυγό της και ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ παράλληλα κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Η ίδια υποστηρίζει ότι μαζί με τον σύζυγό της συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ανέλαβαν οι διασώστες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αρχικά έφτασε στο ιατρείο όχημα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ασθενοφόρο, με το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η γιατρός επιμένει στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν αναχώρησε με το ασθενοφόρο από το ιατρείο.

Τέλος, τονίζει πως διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Σημειώνεται, πάντως, ότι κατά πληροφορίες ο σύζυγός της που ήταν και ιδιοκτήτης της κλινικής, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.

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