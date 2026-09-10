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10.09.2026 13:01

MEGA: Ο Γρυλογιάννης, ο Σκαρφαλάκης και η Ξηράκη που… συνθέτουν τα «Δυο μαύρα πουκάμισα»

10.09.2026 13:01
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Το Mega κάνει τις συστάσεις των κεντρικών ηρώων της νέας δραματικής σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» καθώς, χρονικά,  απέχει ελάχιστα από την πρεμιέρα της,  την προγραμματισμένη για τις 20 Σεπτεμβρίου στις 21.00 και με διπλό επεισόδιο.

Στις ακμές του σεναριακού τριγώνου που σχηματίζεται βρίσκονται ο Βασίλης Μπισμπίκης που υποδύεται τον Μανούσο Γρυλογιάννη, ο Αντώνης Μυριαγκός που κάνει τον Σήφη Σκαρφαλάκη,  σταυραδελφό του Γρυλογιάννη, και η Μαριάννα Κιμούλη που ενσαρκώνει την Μαρκέλλα Ξηράκη εξαιτίας της οποίας, όπως και στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, γίνονται όλα.

Ο Γρυλογιάννης είχε δυναμικό χαρακτήρα από παιδί και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ταυτόχρονα όμως, είναι δοτικός, γενναιόδωρος και μεγαλόψυχος, ικανός να θυσιαστεί για τους αγαπημένους του. Υπερασπίζεται το δίκαιο όλων, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, θα πέσει ακόμη και στη φωτιά για να τους σώσει.

Είναι η προσωποποίηση της λεβεντιάς και της τιμιότητας κι όλοι όσοι τον γνωρίζουν, τον εκτιμούν και τον σέβονται. Άξιος άνθρωπος, έγινε επιτυχημένος τυροκόμος, με μια επιχείρηση ξακουστή σε όλη την Κρήτη. Την ίδια στιγμή όμως, η κτητικότητα και η ζήλεια του, γίνονται -κάθε φορά- αιτία για το άδοξο τέλος των προσωπικών σχέσεών του. Όλα αλλάζουν, όταν μπαίνει στη ζωή του η Μαρκέλλα, την οποία ερωτεύεται παράφορα.

Ο Σκαρφαλάκης με τον Μανούσο μεγάλωσαν μαζί στο χωριό, τη Χρυσελιά, από μικρά παιδιά. Είναι εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από τον φίλο του, ήρεμος, μετρημένος, ρομαντικός, ντροπαλός κι εσωστρεφής. Ωστόσο, οι δυο τους αλληλοσυμπληρώνονται. Ανάμεσά τους υπάρχει μια βαθιά φιλία, ένας ισχυρός δεσμός και ένας αμοιβαίος σεβασμός.

Είναι δάσκαλος, με μια έμφυτη κλίση που φάνηκε από τα παιδικά του χρόνια για τα γράμματα και τις τέχνες. Στέκεται πάντα δίπλα στον Μανούσο, τον οποίο προσπαθεί να ηρεμήσει και να του συμπαρασταθεί μετά από κάθε χαμένο του έρωτα.

Όταν εμφανίζεται στη ζωή του η Μαρκέλλα, την ερωτεύεται βαθιά. Όμως, γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι είναι και ο Μανούσος ερωτευμένος μαζί της και κάνει πίσω για χάρη του φίλου του. Ο έρωτάς του για τη Μαρκέλλα παραμένει κρυφός και σιγοκαίει.

Ως  ήρεμο, όμορφο κορίτσι, με μια έμφυτη αθωότητα και καθαρότητα στην ψυχή της περιγράφεται η Ξηράκη. Σπούδασε κομμωτική και άφησε το χωριό της, το Τζουγκρί και την ασφάλεια της οικογένειάς της, για να δουλέψει σε ένα μεγάλο κομμωτήριο στην Αθήνα.

Όταν το κομμωτήριο κλείνει, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, με όνειρα για τη ζωή της και το μέλλον της. Γυρίζοντας στην Κρήτη, είναι ακόμα ερωτευμένη με τον Μιχάλη, τον άνθρωπο με τον οποίο είχε δεσμό κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, αγνοώντας ότι δεν έχει αποκλειστική θέση στην καρδιά του. Στη ζωή της εμφανίζεται με αναπάντεχο τρόπο ο Μανούσος, ένας άντρας που ταυτόχρονα την έλκει και την τρομάζει. Τον Σήφη τον γνωρίζει πρώτα ως δάσκαλο της αδελφής της και στη συνέχεια ως αδελφικό φίλο του Μανούσου. Τον εκτιμά και γίνονται φίλοι, αγνοώντας τα αισθήματά του για εκείνη.

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας. Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης.

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