Ο ΣΚΑΪ για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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«Αντίο Γιώργο θα μας λείψεις πολύ». Με αυτή τη φράση αποχαιρετά ο Όμιλος ΣΚΑΪ τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου του ξεχωριστού καλλιτέχνη.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας.

Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ».

Ο πολυμεσικός Όμιλος και ο ιδιοσυγκρασιακός καλλιτέχνης είχαν μια σταθερή και δημιουργική σχέση συνεργασίας τα τελευταία χρόνια καθώς ο τραγουδιστής ήταν μέλος της επιτροπής του μουσικού σόου «The Voice of Greece».

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