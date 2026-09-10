Τα κρίσιμα ερωτήματα πίσω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Ποια ήταν ακριβώς η διαδικασία που επρόκειτο να ακολουθήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ιδιωτική κλινική του Κολωνακίου; Τι συνέβη από τη στιγμή που πέρασε την πόρτα της μέχρι την ανακοπή; Πότε τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή εκείνη τη στιγμή; Είχε η συγκεκριμένη μονάδα την απαιτούμενη άδεια για την ιατρική πράξη που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί; Και κυρίως, τι ακριβώς προηγήθηκε της κλήσης στο ΕΚΑΒ;

Αυτά είναι ορισμένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών. Η υπόθεση έχει περάσει στην Ασφάλεια Αθηνών, ενώ στην έρευνα συνδράμει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI». Ήδη από χθες αστυνομικοί μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής λίγο πριν καταρρεύσει.

Στόχος της έρευνας είναι να σχηματιστεί δικογραφία και να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο όσων προηγήθηκαν του θανάτου του. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να εξεταστούν όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή μαζί του πριν από την επίσκεψή του στην κλινική, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και όσοι συμμετείχαν στη διακομιδή και την αντιμετώπισή του στο νοσοκομείο «Ελπίς». Στη δικογραφία αναμένεται να περιληφθούν τα στοιχεία των ιατρικών πράξεων, ενώ κρίσιμο θα είναι και το ιατροδικαστικό πόρισμα μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.

Το πρώτο μεγάλο ερώτημα αφορά το τι ακριβώς είχε πάει να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κλινική. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού για «αναγεννητική θεραπεία με πλάσμα». Η διαδικασία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Εδώ τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα την απάντηση του οποίου θα αναζητήσουν οι Αρχές. Ποια ακριβώς ιατρική πράξη επρόκειτο να γίνει; και αν η συγκεκριμένη μονάδα είχε τη νόμιμη άδεια να την πραγματοποιεί.

Οι αστυνομικοί καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία λειτουργίας της κλινικής, τις άδειες, τα σχετικά ιατρικά έγγραφα και τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που είχαν προγραμματιστεί ή πραγματοποιήθηκαν εκείνη την ημέρα.

Ήδη, από χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στο ιατρείο ως μία «υποτιθέμενη κλινική», τονίζοντας ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρεπόταν να κάνει πλασμαφαίρεση, για την οποία είχε πάει ο τραγουδιστής.

Κομβικό σημείο στην έρευνα είναι και ο φλεβοκαθετήρας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για τη θεραπεία όταν του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Γι’ αυτό και ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να έχει η κατάθεση του γιατρού που του τοποθέτησε τον φλεβοκαθετήρα. Οι Αρχές θέλουν να αποσαφηνίσουν πότε ακριβώς τοποθετήθηκε, για ποιον λόγο, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από την πράξη και τι συνέβη αμέσως μετά. Η κατάθεση αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τον ιατρικό φάκελο και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την κλινική.

Ένα ακόμη ερώτημα που τίθεται είναι πού βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν μεταβεί στο Κολωνάκι και στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο. Η Ασφάλεια αναμένεται να λάβει καταθέσεις από πρόσωπα που είχαν επαφή μαζί του πριν από την επίσκεψή του στην κλινική, προκειμένου να αποτυπωθεί η διαδρομή του και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από το ραντεβού.

Το χρονικό των τελευταίων λεπτών είναι επίσης υπό διερεύνηση. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από την ιδιωτική κλινική, ενώ στις 16:26 έφτασε στο σημείο διασώστης με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Στη συνέχεια ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Ελπίς», το οποίο ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στις 16:45, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο «Ελπίς» χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Εκεί διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση, και ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε η 17:40.

Το χρονικό αυτό δημιουργεί ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα για το τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο Μαζωνάκης εμφάνισε το πρόβλημα στην κλινική μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια στο «Ελπίς».

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το ιατρικό ιστορικό του τραγουδιστή. Τον Φεβρουάριο του 2026 είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό. Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μέρος του προηγούμενου ιατρικού ιστορικού του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δημοσιοποιηθεί στοιχείο που να το συνδέει με τον θάνατό του.

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα θα έχει, τέλος, η ιατροδικαστική εξέταση. Το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται μετά τη νεκροψία-νεκροτομή θα αποτελέσει μέρος της δικογραφίας και θα αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία.

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