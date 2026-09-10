Στενά του Ορμούζ: Το νέο ιρανικό όπλο στον πόλεμο με τις ΗΠΑ – Πύραυλοι ακριβείας με ηλεκτροοπτική καθοδήγηση

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Σε νέα φάση κλιμάκωσης πέρασε η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει επιθέσεις κατά δέκα πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων δύο αμερικανικά, καθώς και εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον βάσης στην Ιορδανία που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πιο προηγμένους πυραύλους με ηλεκτροοπτικό σύστημα καθοδήγησης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο ακριβής τύπος τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου επιθέσεις κατά δέκα πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, ανάμεσα στους στόχους βρίσκονταν δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα. Οι ΗΠΑ, πάντως, ανέφεραν ότι κανένα αμερικανικό πολεμικό δεν επλήγη.

Παράλληλα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, η οποία χρησιμοποιείται από αμερικανικές δυνάμεις. Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 18 πυραύλους, ενώ δύο ακόμη κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να προκαλέσουν απώλειες.

Οι αναφορές για νέα τεχνολογία πυραύλων

Στο επίκεντρο βρίσκονται πληροφορίες ότι το Ιράν αξιοποίησε στις τελευταίες επιθέσεις προηγμένο σύστημα ηλεκτροοπτικής καθοδήγησης.

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί αισθητήρες και κάμερες για την παρακολούθηση κινούμενων στόχων και μπορεί να λειτουργεί χωρίς συνεχή εξάρτηση από GPS, γεγονός που θεωρητικά περιορίζει την αποτελεσματικότητα συστημάτων ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Ιρανικές πηγές έχουν συνδέσει τις νέες δυνατότητες με τον Qassem Basir, βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς που παρουσιάστηκε το 2025 και έχει αναφερόμενο βεληνεκές περίπου 1.200 χιλιομέτρων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος χρησιμοποιήθηκε πράγματι στις επιθέσεις της Τετάρτης. Αναλύσεις σημειώνουν μόνο ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιεί πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα κατά αμερικανικών ναυτικών στόχων.

Η αμερικανική επίθεση στα πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα

Η νέα ιρανική επιχείρηση παρουσιάστηκε από την Τεχεράνη ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα της 8ης Σεπτεμβρίου εναντίον πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τα M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 και M/T Riesco στον Κόλπο του Ομάν, καθώς και το M/T Derya κοντά στη νήσο Χαργκ.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, τα πληρώματα ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πλοία πριν από τα πλήγματα. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι τα δεξαμενόπλοια αποτελούσαν μέρος δικτύου που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η CENTCOM συνέδεσε τα συγκεκριμένα πλήγματα με δύο προηγούμενες αποτυχημένες απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο με βαλλιστικούς πυραύλους. Οι επιθέσεις αυτές είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες και δεν πρέπει να συγχέονται με το νέο κύμα της 9ης Σεπτεμβρίου.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των πετρελαιοφόρων απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και επικαλέστηκε το δικαίωμα της χώρας στη «νόμιμη άμυνα».

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα πλήγματα στα ιρανικά πλοία αποτελούν απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών πολεμικών στην περιοχή.

Το Ιράν διευρύνει τη ζώνη ελέγχου

Η Τεχεράνη έχει παράλληλα ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επεκτείνει τη θαλάσσια περιοχή στην οποία απαιτεί προηγούμενη άδεια για τη διέλευση πλοίων.

Η νέα ζώνη αναμένεται να καλύπτει τμήματα του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, πέρα από τα Στενά του Ορμούζ. Η ιρανική πλευρά έχει προειδοποιήσει ότι πλοία που εισέρχονται χωρίς άδεια ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες της περιοχής απορρίπτουν το ιρανικό καθεστώς αδειοδότησης.

Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

Η νέα ένταση προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές ενέργειας.

Το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι η κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει νέες διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν επίσης τις προϋποθέσεις που θέτει το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Μεταξύ άλλων, ζητούν από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές κατά της χώρας, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, τον τερματισμό του αποκλεισμού της Υεμένης, την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και τη μη ανάμιξη στο πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Τραμπ και Νετανιάχου ανεβάζουν τους τόνους

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση και προέβλεψε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στον στόχο της αποδυνάμωσής του.

Το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το μέτωπο γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι κατασκευαστικές εργασίες σε υπόγεια εγκατάσταση στο όρος Κολάνγκ έχουν ενταθεί, ενώ το ζήτημα της ιρανικής συμμόρφωσης βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Η διπλωματική διαδικασία παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, μετά την κατάρρευση τον Ιούλιο της καταρχήν συμφωνίας που είχαν συνάψει ΗΠΑ και Ιράν στα μέσα Ιουνίου.

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