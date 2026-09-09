Ο Μερτς ακυρώνει προγραμματισμένη επικοινωνία με Τραμπ μετά τους πανηγυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ για το AfD

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Η γερμανική κυβέρνηση ακύρωσε την προγραμματισμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

Η τηλεφωνική επικοινωνία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο Κορνέλιους δεν έδωσε συγκεκριμένους λόγους για την ακύρωση και δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Όταν ρωτήθηκε αν η ακύρωση συνδεόταν με τα πρόσφατα σχόλια του Τραμπ σχετικά με τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα.

Μετά τις εκλογές για το κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ την περασμένη Κυριακή, ο Τραμπ γιόρτασε την επιτυχία του AfD, το οποίο εξασφάλισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων, καθιστώντας το την ισχυρότερη δύναμη στο κρατίδιο. Εν τω μεταξύ, η κυβερνώσα Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) υπέστη βαρύ πλήγμα, με το μερίδιό της να μειώνεται κατακόρυφα στο 17,4% από 37,1% στις τελευταίες εκλογές του 2021.

Στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι «το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε μια πολύ δυνατή βραδιά», προσθέτοντας ότι «επιτέλους κουράστηκαν από τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς μετανάστευσης που έχουν βλάψει τόσο άσχημα τη Γερμανία».

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