Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία του ανάρτηση για τη μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας – «Γιώργοοo… βγαίνεις»

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Όνειρο απραγματοποίητο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στα 54 χρόνια του, η επετειακή συναυλία του τραγουδιστή στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας στο ελληνικό πεντάγραμμο.

«Γιώργοοο βγαίνεις…»: Μια φράση που αποτελούσε τη λεζάντα στην τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram, αφιερωμένη στη μεγάλη επετειακή συναυλία, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Ο ίδιος ετοιμαζόταν να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο του περισσότερες από τρεις δεκαετίες γεμάτες τραγούδια, επιτυχίες, στιγμές και μια μοναδική σχέση με το κοινό. Δεν ήταν απλώς ένα ακόμη live. Ήταν μια επιστροφή στη σκηνή για έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η ανάρτηση είχε ενέργεια, προσμονή, χιούμορ και τη χαρακτηριστική θεατρικότητα που συνόδευε πάντα τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η συναυλία της 20ής Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη θα ήταν μια μεγάλη γιορτή για τα 33 χρόνια της διαδρομής του. Μια βραδιά με τραγούδια που συνδέθηκαν με γενιές ανθρώπων, με στιγμές που έγιναν αναμνήσεις και με έναν καλλιτέχνη που πάντα ήξερε να βρίσκεται στο επίκεντρο της σκηνής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνίδια πριν κάνει τη βαθιά του υπόκλιση στο κοινό που τον λάτρεψε.

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