Θρήνος στο ελληνικό πεντάγραμμο: Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

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Πέθανε από ανακοπή καρδιάς άφησε ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, βυθίζοντας στο πέθνος και τον θρήνο το ελληνικό πεντάγραμμο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ελπίς όπου και άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν τη ζωή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μόλις 54 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά και έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική σε ηλικία 15 ετών. Το 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.