Εφιάλτης για δεκάδες πολίτες: Κύκλωμα έκλεβε τα στοιχεία τους από το dark web και άδειαζε τους λογαριασμούς τους 

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Χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών αποσπούσαν μέλη κυκλώματος, παρακάμπτοντας τα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών με τη χρήση κλεμμένων διαπιστευτηρίων και προσωπικών δεδομένων, τα οποία προμηθεύονταν μέσω του λεγόμενου «σκοτεινού δικτύου» (Dark Web).

Η πολυσχιδής δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έδρασε κατά την περίοδο 2018-19, προκάλεσε οικονομική ζημία άνω των 175.000 ευρώ, ενώ δεκάδες ήταν τα θύματα των απατών.

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Το Δικαστήριο επέβαλε ποινές από φυλάκιση 10 μηνών έως 11 έτη κάθειρξης σε επτά από τους συνολικά δέκα κατηγορούμενους, ενώ τρεις αθωώθηκαν.

Ιερέας, ο ανιψιός του και αστυνομικός μεταξύ των καταδικασθέντων

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι ένας 26χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, κι ο 42χρονος θείος του, που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών. Οι δύο άνδρες εμφανίζονται στη δικογραφία ως πρόσωπα με πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της ομάδας. Ο 26χρονος εκτίει ήδη πολυετή ποινή κάθειρξης για ανάλογες απάτες που αποκαλύφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ ο 42χρονος είναι πρώην ιερέας (έχει καθαιρεθεί) και κρατείται προσωρινά για εμπλοκή σε άλλη υπόθεση που αφορά διακίνηση μεταναστών.

Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε και αστυνομικός στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη 7 ετών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις απάτες. Αντίθετα, δεύτερος αστυνομικός που κατηγορείτο για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε. Για όσους τιμωρήθηκαν με ποινές κάθειρξης, οι δικαστές αποφάσισαν ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Στο Dark Web αναζητούσαν τα «κλειδιά» των τραπεζικών λογαριασμών

Σύμφωνα με τη δικογραφία, βασικό «εργαλείο» για την τέλεση των ηλεκτρονικών απατών ήταν η πρόσβαση των «πρωταγωνιστών» της υπόθεσης στο Dark Web. Από εκεί φαίνεται πως αγόραζαν ψηφιακά αρχεία που περιείχαν διαπιστευτήρια πρόσβασης (password/username), προσωπικά δεδομένα κι άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών που αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες.

Με τη χρήση τεχνικών, όπως η εκτροπή τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων από τα τηλέφωνα των ανυποψίαστων θυμάτων σε «επιχειρησιακά» τηλέφωνα των δραστών και λαμβάνοντας επιπρόσθετους κωδικούς ασφαλείας, φαίνεται πως παρέκαμπταν δικλίδες ασφαλείας αποκτώντας πρόσβαση σε υπηρεσίες web- banking και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων.

Πλήρωναν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορία, ΔΕΗ, κινητή τηλεφωνία.

Όπως περιγράφεται στην ίδια δικογραφία, από τους λογαριασμούς αυτούς εκδίδονταν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες με τις οποίες προέβαιναν σε αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, τις οποίες είτε χρησιμοποιούσαν είτε πουλούσαν, αποκομίζοντας κέρδος. Επιπλέον, πλήρωναν βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, τη ΔΕΗ, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας χρεώνοντας μέσω web-banking τους λογαριασμούς των θυμάτων. Για το συγκεκριμένο σκέλος της δράσης, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν μέσω γνωστών και σε διάφορους χώρους, άτομα που ενδιαφέρονταν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, έναντι αμοιβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, προκειμένου να συσκοτίσουν τις χρηματικές ροές προέβαιναν και σε αγορές κρυπτονομισμάτων, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Κανένας από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη κι όλοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους, αρνούμενοι τις κατηγορίες- σχεδόν στο σύνολό τους. Ο 26χρονος, πάντως, δια του συνηγόρου του, αποδέχθηκε το πλημμέλημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, ενώ επικαλέστηκε πάθηση, που όπως υποστήριξε η υπεράσπισή του, επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους καταλογισμού των πράξεων του.

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