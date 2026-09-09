Στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, έπειτα από πρόσκληση της Βασιλικής Νορβηγικής Αυλής, παρέστη στην κηδεία του βασιλιά Harald V, που πραγματοποιήθηκε στο Όσλο.

Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, μια σύγχρονη και ενωτική προσωπικότητα της οποίας η βασιλεία αμαυρώθηκε στο τέλος από σκάνδαλα, σε μια κηδεία στην οποία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρίγκιπας της Βρετανίας Ουίλιαμ.

Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από το βασιλικό παλάτι στις 12:00 μμ τοπική ώρα. (13:00 ώρα Ελλάδας).

Τοποθετημένο σε κιλλίβαντα και τυλιγμένο με τη βασιλική σημαία της Νορβηγίας, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών, μεταφέρθηκε κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου της πόλης προς τον Λουθηρανικό Καθεδρικό Ναό του Όσλο, όπου η τελετή ξεκίνησε στη 1:00 μ.μ. με ενός λεπτού σιγή, που τηρήθηκε σε όλη τη χώρα.

Η βασιλική οικογένεια, με επικεφαλής τον νέο βασιλιά Χάακον Η΄, μαζί με ξένους αξιωματούχους, ακολούθησε το φέρετρο πεζή.

Εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο και τον Βρετανό πρίγκιπα, ανάμεσα στους παρόντες, σύμφωνα με το Παλάτι, ήταν οι σκανδιναβικές βασιλικές οικογένειες, τα βασιλικά ζευγάρια της Ισπανίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, ο πρίγκιπας-διάδοχος της Ιαπωνίας, οι πρόεδροι της Γερμανίας και της Φινλανδίας, καθώς και οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας και της Ταϊλάνδης.

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