Κρεμλίνο: Προτιμώμενος τόπος διεξαγωγής συνομιλιών με την Ουκρανία το Άμπου Ντάμπι – «Θέλουμε να ξεκινήσουν σύντομα οι διαβουλεύσεις»

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Η Μόσχα θεωρεί ότι το Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ο προτιμώμενος τόπος για τη διεξαγωγή των συνομιλιών για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.



Μιλώντας στο κανάλι Vesti της κρατικής τηλεόρασης, ο Ουσάκοφ είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διακόψουν την βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ελπίζει οι συνομιλίες με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να επαναληφθούν σύντομα μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, επισήμανε ότι η Μόσχα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ουάσιγκτον.

Russia hopes that US-mediated peace talks on ending the war in Ukraine will resume soon, Kremlin spokesman Dmitry Peskov says.https://t.co/WyBn3XSeKq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2026

Οι σχετικές διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το Σαββατοκύριακο διαπραγματευτές του αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια στο Κίεβο, επιχειρώντας να επανεκκινήσει τη διαδικασία.

Ο Πεσκόφ σχολίαζε δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τις οποίες είναι πιθανό να διαμορφωθεί ένας οδικός χάρτης για την επανάληψη των συνομιλιών και για την αναζήτηση λύσης που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να αναφερθεί δημοσίως σε συγκεκριμένα στοιχεία μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει «επιβεβαιωμένη πολιτική βούληση» για επανέναρξη των συνομιλιών.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον και παραμένουμε σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», δήλωσε ο Πεσκόφ, μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ανταλλαγών κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το «μόνιμο θέμα της ατζέντας», ακόμη και στις συνομιλίες των δύο προέδρων.

Υπενθύμισε ότι η Ρωσία απελευθέρωσε τον περασμένο μήνα τον Αμερικανό κρατούμενο Ρόμπερτ Γκίλμαν, έπειτα από αίτημα του Τραμπ.

Μόσχα και Ουάσιγκτον έχουν πραγματοποιήσει αρκετές ανταλλαγές κρατουμένων τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη έγινε τον Αύγουστο του 2024, όταν η Ρωσία παρέλαβε οκτώ άτομα που κρατούνταν σε δυτικές χώρες, ενώ 16 άνθρωποι απελευθερώθηκαν από φυλακές στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

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