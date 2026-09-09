Ο Πατούλης απαντά για το υποτιμητικό σχόλιο της Σταυράκη: Ο καθένας χαρακτηρίζεται από τα λόγια του 

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Καμία σχέση δεν έχουν πια ο Γιώργος Πατούλης με την πρώην σύζυγο του Μαρίνα Σταυράκη.

Το υποτιμητικό σχόλιο που άφησε η Μαρίνα Σταυράκη σε βίντεο του πρώην περιφερειάρχη Αττικής ανακίνησε τις φήμες ότι οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι τεταμένες.

Ο πρώην περιφερειάρχη Αττική μιλώντας στο Flash ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις τους είναι ανύπαρκτες και υπενθύμισε ότι έχει προχωρήσει πλέον στη ζωή του. «Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες. Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.

Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεο μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά».

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