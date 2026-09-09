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09.09.2026 16:31

Προφυλακίστηκε ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε δύο 16χρονες: Ισχυρίζεται ότι του συστήθηκαν ως ενήλικες

09.09.2026 16:31
kakopoiisi

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του  ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέδιδε δύο 16χρονα κορίτσια.

Ο 33χρονος ισχυρίστηκε ότι οι 16χρονες του συστήθηκαν ως ενήλικες.  Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιούνιο του 2026 ανήρτησε αγγελίες σε πλατφόρμα γνωριμιών και διαχειριζόταν τα ραντεβού των κοριτσιών

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της μητέρας της μίας 16χρονης στην αστυνομία.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, αρπαγή, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 18:00
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