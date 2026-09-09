Προφυλακίστηκε ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε δύο 16χρονες: Ισχυρίζεται ότι του συστήθηκαν ως ενήλικες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέδιδε δύο 16χρονα κορίτσια.

Ο 33χρονος ισχυρίστηκε ότι οι 16χρονες του συστήθηκαν ως ενήλικες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιούνιο του 2026 ανήρτησε αγγελίες σε πλατφόρμα γνωριμιών και διαχειριζόταν τα ραντεβού των κοριτσιών.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της μητέρας της μίας 16χρονης στην αστυνομία.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, αρπαγή, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Πώς έγινε το ατύχημα με τους τέσσερις τραυματίες μετά από το τροχαίο με λεωφορείο – «Ολη η στάση έπεσε πάνω σε κοπέλα» λέει μάρτυρας

Θρήνος στον στίβο: Η πρωταθλήτρια Ελλάδας Φαίη Δημητριάδου ήταν η 21χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο

Σήφης Βαλυράκης: Την ενοχή των δύο ψαράδων ζήτησε ο εισαγγελέας – «Τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στη μέση της θάλασσας»