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09.09.2026 16:21

Άγνοια στην ΕΛΑΣ για τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά – Ομολογία Κουτεντάκη

09.09.2026 16:21
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Άγνοια δήλωσε ο τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης για το ύψος των εσόδων από την πατριωτική εισφορά που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος από τη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Κουτεντάκης , όταν ρωτήθηκε για το πόσα χρήματα θα λάβουν μετά τη φορολογία των υπερπλουσίων απάντησε: «Δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω».

«Είναι μία συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε», είπε ο κ. Κουτεντάκης.

«Θεωρούμε ότι οι υψηλές περιουσίες θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλος πολίτης», ανέφερε στη συνέχεια.



Απαντώντας στους δημοσιογράφους που του επισήμαναν ότι δεν γνωρίζουν αριθμούς είπε: «Ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μία στατιστική βάση»

«Θα ξεκινήσουμε με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε τον φόρο του 1%», τόνισε ο τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 18:00
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