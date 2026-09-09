Δουδωνής τρολάρει Μητσοτάκη για τον διάλογο με Τούνη: Το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

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Ο Παναγιώτης Δουδωνής τρόλαρε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον διαδικτυακό διάλογό του μέσω Instagram με την Ιωάννα Τούνη.

Μιλώντας στη Βουλή, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ σημείωσε δηκτικά ότι «επειδή όλοι το έχετε ρίξει στο lifestyle, δεν ξέρω για το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, πάντως εάν χτυπήσει το Instagram στις 3 το πρωί μάλλον θα είναι από τη νέα κρουασαντερί της Ιωάννας Τούνη», αναφερόμενος στο δίλημμα που θέτει ο πρωθυπουργός στους ψηφοφόρους, ποιος θέλουν να σηκώσει το «κόκκινο τηλέφωνο» αν χτυπήσει μέσα στη νύχτα.

Άρχισε κόντρα και για τα… κρουασάν!

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Η Τούνη συνεχίζει το τρολάρισμα: Αντίο από μένα!