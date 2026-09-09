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09.09.2026 15:07

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην 90η ΔΕΘ

09.09.2026 15:07
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Μετά το πρώτο τετραήμερο της 90ης ΔΕΘ, οι εκδηλώσεις στο Pavilion 13, περίπτερο 2, του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου συνεχίζονται με νέες θεματικές συζητήσεις και τη συμμετοχή εκπροσώπων από την επιχειρηματική, θεσμική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Από σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι θεματικές συζητήσεις φέρνουν στο επίκεντρο την AgriTech και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, τον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, την προσβασιμότητα, τον αθλητισμό και την ευεξία, καθώς και τον πολιτισμό ως πυλώνα ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών:

Τετάρτη 9/9 | 17:00–18:15

AGRITECH: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

  • Δρ. Παναγιώτης Κετικίδης | Πρόεδρος Δ.Σ., Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
  • Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης | Διευθύνων Σύμβουλος, PELOPAC SA
  • Θεόδωρος Τσαμουρτζής | Managing Director, ATE Cluster
  • Μάχη Συμεωνίδου | Managing Director, AgroApps

Πέμπτη 10/9 | 17:00–18:15

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ

  • Θάνος Μιχελόγγονας | Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου
  • Μαρία Βοζίκη | Αντιπρόεδρος, Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριo
  • Κωνσταντίνα Μαμαδά | Γενική Διευθύντρια, Porto Palace Hotel Thessaloniki
  • Νίκος Διαμαντόπουλος | Γενικός Διευθυντής, Marketing Greece
  • Αντώνης Σιούλης | Εκπρόσωπος Adventure Travel Trade Association Ελλάδος & National Geographic Traveller UK, Μέλος Δ.Σ. Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος Επιτροπής Εξαγωγών & Τουρισμού Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου

18:30 – 19:30

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  • Γιάννης Καστούρας | Σύμβουλος Προσβασιμότητας, Metavasis Συμβουλευτική
  • Θανάσης Σιδέρης | Σύμβουλος προσβασιμότητας, Εκπαιδευτής ενηλίκων Accessibility Support Academy

Παρασκευή 11/9 | 17:00–18:15

WELLNESS ECONOMY: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΕΞΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Κυριακή Γιαννακίδου | Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
  • Κώστας Αλεξανδρής | Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Κοσμήτορας της ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ
  • Σωτήρης Κυρανάκος | Co-Founder & CEO, Synathlon Lab
  • Εμμανουήλ Τσελέπης | Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ρομποτικής & Τεχνολογίας
  • Ειρήνη Πασχαλέρη | Βιολόγος – Ειδικευμένη στη διατροφή, Wellness expert

18:30 – 19:30

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Λεωνίδας Χριστόπουλος | Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΚΚΟΜΕΔ
  • Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος | Πρόεδρος Δ.Σ, MOMus
  • Λεωνίδας Τζώνης | Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνοαμερικανική Ένωση
  • Πρόδρομος Μοναστηρίδης | Διευθυντής Marketing, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

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