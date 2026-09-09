Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην 90η ΔΕΘ

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Μετά το πρώτο τετραήμερο της 90ης ΔΕΘ, οι εκδηλώσεις στο Pavilion 13, περίπτερο 2, του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου συνεχίζονται με νέες θεματικές συζητήσεις και τη συμμετοχή εκπροσώπων από την επιχειρηματική, θεσμική και ακαδημαϊκή κοινότητα.
Από σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι θεματικές συζητήσεις φέρνουν στο επίκεντρο την AgriTech και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, τον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, την προσβασιμότητα, τον αθλητισμό και την ευεξία, καθώς και τον πολιτισμό ως πυλώνα ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών:
Τετάρτη 9/9 | 17:00–18:15
AGRITECH: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Πέμπτη 10/9 | 17:00–18:15
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ
18:30 – 19:30
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Παρασκευή 11/9 | 17:00–18:15
WELLNESS ECONOMY: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΕΞΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
18:30 – 19:30
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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