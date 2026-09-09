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09.09.2026 15:11

New Andros: Drone επιτέθηκε στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ – Μετέφερε 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ – Καλά στην υγεία τους οι δύο έλληνες ναυτικοί

09.09.2026 15:11
new_andros

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Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο Α μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από drone ενώ έπλεε σε ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το υπό σημαία Παναμά τάνκερ, ελληνικών συμφερόντων μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ, όταν χτυπήθηκε από drone ενώ βρισκόταν σε ιρακινά χωρικά ύδατα.

Ιρακινά σκάφη διάσωσης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανέφερε παράλληλα ότι αρκετά εμπορικά πλοία στον Κόλπο δέχθηκαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα ορισμένα να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα στο New Andros.

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