Κολοσσιαία απάτη 40 εκατ. ευρώ κατά του Δημοσίου: Εικονικές συναλλαγές, εταιρείες «φαντάσματα» και παράνομες επιστροφές φόρου – Στο στόχαστρο 46 άτομα και 152 εταιρείες

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Στο φως ήρθε υπόθεση απάτης – μαμούθ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 40 εκατ. ευρώ που αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Με εντολή του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του Δημοσίου και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου.



Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», δημιουργώντας έναν μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο.



Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά, σύμφωνα με την έρευνα, στην περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί έφτασε περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 16 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί.



Η παρέμβαση της Αρχής, ωστόσο, φαίνεται πως μπλόκαρε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ζημία για το Δημόσιο.



Λογιστές και φοροτεχνικοί στο… κόλπο

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να δρούσαν με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο, συγκροτώντας, σύμφωνα με την Αρχή, εγκληματική οργάνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα, φέρεται να είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού. Τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών αφορούν σε ενδείξεις, μεταξύ άλλων, τέλεσης των αδικημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Ήδη πάντως με διάταξη δέσμευσης «πάγωσε» η είσπραξη επιπλέον ποσών, περιορίζοντας σημαντικά την περαιτέρω οικονομική ζημία του Δημοσίου. Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος πλέον καλείται να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες, δηλαδή σε ποινική προκαταρκτική έρευνα για την απαγγελία ποινικών ευθυνών.

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