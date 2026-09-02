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02.09.2026 14:51

Κρήτη: Απάτη – μαμούθ στον Δήμο Αγίου Νικολάου – «Έκαναν φτερά» 152.000 ευρώ

02.09.2026 14:51
agios_nikolaos_kriti

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Yπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά στον Δήμο Αγίου Νικολάου ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι «έκαναν φτερά» 152.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», άγνωστοι δράστες φέρονται να έβαλαν στο στόχαστρο υπαλλήλους του Δήμου, όπου χρησιμοποιώντας παραπλανητική ηλεκτρονική μεθοδολογία (χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσομοιάζει με ιστοσελίδα τράπεζας), κατάφεραν να διοχετεύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι, πριν τα χρήματα μεταφερθούν σχεδόν ακαριαία στο εξωτερικό.

Οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της υπηρεσίας και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 152 χιλιάδων ευρώ. Όμως, η Αρχή πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει τα μισά χρήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να εντοπιστούν τόσο οι δράστες όσο και το υπόλοιπο χρηματικό ποσό.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αναφέρει ότι «από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί, στο παρόν στάδιο, σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 14:55
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ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Απάτη – μαμούθ στον Δήμο Αγίου Νικολάου – «Έκαναν φτερά» 152.000 ευρώ

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