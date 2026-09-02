Φωτιά στην Παιανία, συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις.
Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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