Φωτιά στην Παιανία, συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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