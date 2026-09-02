Χατζηδάκης: Είμαστε το κόμμα της Ευρώπης και της κοινής λογικής

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«Είμαστε το κόμμα της Ευρώπης και της κοινής λογικής και έτσι θα παραμείνουμε» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο Συνέδριο των Αιγών, στη Βεργίνα Ημαθίας.

«Η παρουσία μου συνδέεται με έργα. Έργα που έχουν γίνει ή γίνονται. Διότι εκτός από τον χρόνο μέλλοντα έχει σημασία και ο ενεστώτας και ο παρακείμενος» είπε ο κ. Χατζηδάκης και αναφέρθηκε σε έργα που έγιναν ή γίνονται στην περιοχή, τα δύο έργα που θα επιθεωρήσει απόψε η κ. Μενδώνη, τα έργα στα Τρία Πέντε Πηγάδια, στο Σέλι, στον οικισμό της Βεργίνας, αλλά και στις συζητήσεις γύρω από το Τελωνείο της Κουλούρας, που είχε μεν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά η κυβέρνηση το συζητάει ξανά και διαβεβαίωσε ότι κανένας πόρος δε θα μείνει αναξιοποίητος.

«Όταν θα κλείσει τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, θα δείτε ότι δεν θα χάσουμε κανένα ευρώ» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συνέχισε:

«Σημασία έχει ότι όπως αναγνωρίζει κάθε καλόπιστος άνθρωπος και είμαι υπερβέβαιος θα αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα μπόρεσε να απορροφήσει και να αξιοποιήσει ένα ποσό το οποίο ήταν περίπου σε επιδοτήσεις το ποσό του ΕΣΠΑ στο μισό χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας στο ΕΣΠΑ, ή που έχουμε διαχρονικά στο ΕΣΠΑ».

«Γίνονται πάρα πολλά δημόσια έργα και έχουμε και μία μεγάλη πίεση να γίνουν πολλά περισσότερα» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση αναζητά επιπλέον πόρους να εξαγγείλει περισσότερες παροχές στη ΔΕΘ απάντησε:

«Ξέρουμε ποια είναι τα περιθώρια και κάθε σοβαρός άνθρωπος θα πρέπει να τα ξέρει, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, συγκεκριμένα χρήματα τα οποία μπορείς να δαπανήσεις, αν δεν θες να μπεις σε επιτήρηση και καινούργια μνημόνια. Έτσι είναι και συγκεκριμένα χρήματα που πρέπει να δώσεις για την αποπληρωμή του χρέους – ανεξάρτητα από το ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε το χρέος μας για να μην έχουμε ακόμα μια χρεοκοπία κάποια στιγμή στο μέλλον και να δουλεύουμε εις βάρος των παιδιών μας. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια, είτε εμείς είμαστε η κυβέρνηση, είτε κάποιος άλλος, σε σχέση με το τι μπορεί να μοιράσεις και το τι μπορεί να κάνεις. Εάν φύγεις από αυτό, η Ελλάδα κινδυνεύει να έχει την πολύ δυσάρεστη εμπειρία που είχαμε την περασμένη δεκαετία…».

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ο κ. Χατζηδάκης ανέλυσε τη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ότι δεν προκύπτει από αυτήν να υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών, πάρα μόνο η προοπτική μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

«Δε θέλει κανείς να συνεργαστεί μαζί μας. Δεν θέλει να συνεργαστεί και κανένας με κανέναν άλλον. Εδώ υπάρχει ένας πετροπόλεμος. Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα κόμματα υπάρχουν στη Βουλή για να βρίζουν τους άλλους, να τους κατηγορούν και να μην είναι έτοιμοι να βάλουν έστω και λίγο νερό στο κρασί τους …

Επομένως τούτων δοθέντων δεν υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο, παρά για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση στον τόπο….Ο τόπος, λοιπόν, επειδή έκανε μια πρόοδο όλα τα τελευταία χρόνια και ανέβηκε και ψηλότερα, δεν σας το αναλύω, το βλέπει νομίζω τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πρέπει να διαφυλάξει αυτές τις, όχι κυβερνητικές, εθνικές πολιτικές».

«Επομένως, επειδή εγώ ανήκω σε μια συγκεκριμένη σχολή σκέψης και δεν πρόκειται να συμβιβαστώ και να ενδώσω στο λαϊκισμό, όσο ισχυρά και να είναι όσο ισχυροί και να είναι οι μύθοι και όλα αυτά τα φληναφλήματα γύρω από το λαϊκισμό. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα στο τόπο. Χρωστάμε πολλά ιδιαίτερα στους νέους μας, αλλά δεν θα γίνουν όλα αυτά με “θα”. Θα γίνουν με σύστημα με προσπάθεια, υιοθετώντας τις καλές ευρωπαϊκές πραγματικές».

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