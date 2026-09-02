Γιατί έφυγε από τα Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια: Το bullying και το μποϋκοτάζ στο μαγαζί τους

Takeaways by to pontiki AI Η πολύτεκνη οικογένεια Κωστόπουλου εγκατέλειψε τη Φουρνά Ευρυτανίας μετά από δύο χρόνια διαμονής και εγκαταστάθηκε στη Νάξο αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Η Βάσω Εμμανουήλ κατήγγειλε ότι ο μεγαλύτερος γιος τους δέχθηκε συστηματικό εκφοβισμό από την τοπική κοινωνία, γεγονός που οδήγησε σε απομόνωση της οικογένειας.

Οι κάτοικοι του χωριού φέρονται να μποϊκόταραν την επιχείρηση που άνοιξε το ζευγάρι για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έσοδα για την επιβίωσή του.

Σημαντικά προβλήματα υγείας και ασφάλειας προκλήθηκαν από την ακατάλληλη κατάσταση της κατοικίας τους, η οποία παρουσίαζε σοβαρές φθορές και δυσλειτουργίες στις υποδομές.

Τέλος, η οικογένεια άσκησε κριτική για την έλλειψη διαρκούς υποστήριξης από την οργάνωση που είχε μεριμνήσει για την αρχική εγκατάστασή τους στο χωριό.

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Η μετακόμιση από τη Γερμανία στη Φουρνά Ευρυτανίας είχε παρουσιαστεί ως μια νέα αρχή για μια πολύτεκνη οικογένεια που αναζητούσε ένα διαφορετικό περιβάλλον για τα παιδιά της. Δύο χρόνια αργότερα, η Βάσω και ο Στέφανος Κωστόπουλος εγκατέλειψαν το χωριό και πλέον ζουν στη Νάξο, με την ίδια να περιγράφει μια σειρά από προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, έκαναν αδύνατη την παραμονή τους.

Μιλώντας στο topontiki μαζί με τον σύζυγό της, η Βάσω Εμμανουήλ έδωσε μια διαφορετική εκδοχή για τους λόγους της αποχώρησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, είχε αντιμετωπίσει bullying ήδη από την περίοδο που ζούσαν στη Γερμανία και βρέθηκε αντιμέτωπος με ανάλογες καταστάσεις και στη Φουρνά.

«Φεύγουμε γιατί το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying από την τοπική κοινωνία», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι μετά την αποκάλυψη όσων είχε βιώσει το παιδί, μέρος των κατοίκων απομακρύνθηκε από την οικογένεια. «Μεγάλη μερίδα του χωριού έκανε μποϊκοτάζ στο μαγαζάκι που ανοίξαμε», λέει.

Το κατάστημα «Λίγο απ’ όλα» είχε ανοίξει ως λύση στην απουσία επαγγελματικών ευκαιριών. Όπως εξήγησε η κα Βάσω Εμμανουήλ, όταν εγκαταστάθηκαν στη Φουρνά δεν υπήρχαν δουλειές που να μπορούσαν να εξασφαλίσουν το εισόδημα μιας πολύτεκνης οικογένειας, ενώ τα χρήματα που είχαν φέρει από τη Γερμανία άρχισαν να εξαντλούνται.

«Δεν υπήρχαν δουλειές, γι’ αυτό ανοίξαμε το μαγαζί», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η λειτουργία της επιχείρησης ήταν ουσιαστικά απαραίτητη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους στο χωριό.

Σημαντικό μέρος για την απόφαση της φυγής της οικογένειας αφορά και το σπίτι όπου έμενε. Η κατοικία, όπως υποστηρίζει παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, ενώ χρειάστηκε να δαπανηθούν χρήματα για επισκευές. «Ζούσαμε με αρουραίους και το παιδί ήταν συνέχεια στο γιατρό», αναφέρει. Παράλληλα, έκανε λόγο για προβληματική σόμπα και για νερά και χιόνια που έμπαιναν στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η κα Εμμανουήλ αναφέρθηκε ακόμη και στην κα Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρο της οργάνωσης «Νέα Ζωή στο Χωριό», η οποία είχε συμμετάσχει στην προσπάθεια εγκατάστασης της οικογένειας στη Φουρνά. Η ίδια ασκεί κριτική στη συνέχεια της υποστήριξης που έλαβαν, θεωρώντας ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη συνέχεια μετά την αρχική εγκατάσταση.

Όπως λέει , «η κα Διαμαντή είχε αναλάβει παράλληλα πρωτοβουλίες για άλλες οικογένειες και όταν ολοκλήρωνε τη δουλειά στο ένα χωριό πήγαινε στο επόμενο».

Με τα οικονομικά περιθώρια να στενεύουν, τα προβλήματα της κατοικίας και τις εντάσεις που η ίδια περιγράφει στην τοπική κοινωνία, η οικογένεια αποφάσισε τελικά να φύγει. «Φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας».

Σήμερα η οικογένεια βρίσκεται στη Νάξο, όπου, σύμφωνα με τη Βάσω Εμμανουήλ, οι συνθήκες είναι καλύτερες. Στη Φουρνά παρέμεινε η αδελφή της, μονογονέας, η οποία ανέλαβε να κρατήσει το «Λίγο απ’ όλα», την επιχείρηση που είχε δημιουργήσει η ίδια με τον σύζυγό της.

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