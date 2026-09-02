Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε πρώην μαθήτριά του

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθήτριάς του, η οποία ήταν 14 ετών κατά τον χρόνο των καταγγελλόμενων πράξεων.

Σύμφωνα με το thebest.gr στον καθηγητή επιβλήθηκαν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Παράλληλα, του απαγορεύτηκε οποιαδήποτε επικοινωνία με την καταγγέλλουσα, καθώς και η παράδοση μαθημάτων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως ανέφερε καταγγέλλουσα στις αρχές, οι πράξεις φέρονται γίνονταν τόσο κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων όσο και στο πλαίσιο ιδιαίτερων μαθημάτων, τα οποία πραγματοποιούνταν στο σπίτι της στην Πάτρα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο 50χρονος καθηγητής της έστελνε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο, στα οποία εμφανιζόταν ο ίδιος.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο οικίες που συνδέονται με τον καθηγητή μουσικής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το κινητό τηλέφωνό του ψηφιακό υλικό που αφορά στην καταγγέλλουσα όταν ήταν ανήλικη

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι ελέγχονται από τα αρμόδια εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση.

Παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με την καταγγέλλουσα όταν ήταν ανήλικη

Σε βάρος του κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι είχε επαφές με την καταγγέλλουσα όταν εκείνη ήταν ανήλικη, σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν πορνογραφία ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιών τους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

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