Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά της Αιγύπτου – 17 νεκροί και 28 τραυματίες

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Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο σημειώθηκε στην περιοχή του νότιου Σινά, στην Αίγυπτο την Τετάρτη.

Από το τροχαίο σύμφωνα με τις Αρχές έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, σκοτώθηκαν και άλλοι 28 τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Νταχάμπ-Νουγουέιμπα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Το νότιο τμήμα της χερσονήσου του Σινά είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ιδιαίτερα για καταδύσεις και κολύμβηση με αναπνευστήρα (snorkelling) στην Ερυθρά Θάλασσα.

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