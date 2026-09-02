ΔΕΘ 2026: Τι ώρα και πού οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο

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Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όταν και θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την προγραμματισμένη ομιλία του στη ΔΕΘ 2026.

Στις συγκεντρώσεις θα συμμετέχουν τόσο εργαζόμενοι όσο και συνταξιούχοι.

Τι ώρα και πού οι συγκεντρώσεις για τη ΔΕΘ 2026

Στη ΔΕΘ καλούν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις (ΙΚΑ, OAEE, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ,ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ, ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΟΣΕΑ, ΕΤΕΑΠ, ΕΣΤΑΜΕΔΕ,ΠΟΣ ΟΤΑ, ΠΕΣΜΕΝ) με στόχο να προβάλλουν το διεκδικητικό τους πλαίσιο. Η συγκέντρωσή τους έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και το σημείο στο οποίο καλούν είναι η πλατεία Αγίας Σοφίας το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30μμ.

Και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ, καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα γίνει σε συνεργασία με την Ε.Δ.Ο.Θ και τις εργαζόμενες και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου. Κεντρικό και αδιαπραγμάτευτο αίτημα είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Παράλληλα, τουλάχιστον 20 τρακτέρ αναμένεται να παρατάξουν οι αγρότες που για πρώτη φορά αναμένεται να πραγματοποιήσουν πανελλαδική κινητοποίηση με αγροτικά μηχανήματα στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το προσεχές Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Η κινητοποίηση αποκτά ιδιαίτερη δυναμική, καθώς εκτιμάται ότι στον Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν χιλιάδες γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς.

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