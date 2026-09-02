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02.09.2026 10:31

ΣΚΑΪ: Συνδυαστικές επενδυτικές κινήσεις στην πλατφόρμα Σπορ FM TV

02.09.2026 10:31
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Δυναμικές κινήσεις καταγράφονται στην ιντερνερική πλατφόρμα περιεχομένου ΣΠΟΡ FM TV του Ομίλου ΣΚΑΪ.  Πριν από καμιά 15αριά ημέρες καταγράφηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην «SportFM Κεντρική Διαχείριση Αθλητικών Δικαιωμάτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ύψους 20 εκατ. ευρώ, και πλέον αυτό διαμορφώνεται στα 21,5 εκατ. ευρώ., από 1,5 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοινώσεις στοιχείων στο ΓΕΜΗ.

Παράλληλα στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΣΠΟΡ FM TV  προσχωρεί ο Βασίλης Σκουντής  ώστε να είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής για την Stoiximan GBL αλλά και για να κάνει περιγραφές σε σημαντικούς αγώνες του πρωταθληματος μπάσκετ, σύμφωνα με το Sport24, μέλος του οποίου είναι ο καταξιωμένος αθλητικός ρεπόρτερ και συγγραφέας.

Στο δημοσιογραφικό δυναμικό της OTT με το αθλητικό πρόσημο έχει ήδη προστεθεί ο Μιχάλης Τσώχος.

Τον Ιούνιο, ο Όμιλος ΣΚΑΪ με 25 εκατ. ευρώ εξασφάλισε τα δικαιώματα μεταδόσεων της GBL για την επόμενη τριετία.

Επίσης έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας, του ελληνικού Super Cup  και των αγώνων Παναθηναϊκού και Ηρακλή στην Super League.

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