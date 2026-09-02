Βανδάλισαν το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας λίγες μέρες μετά τον θάνατό της

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Το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ βανδάλισαν άγνωστοι, λίγες μόλις μέρες μετά τον θάνατο της σταρ της κάντρι, σε ηλικία 80 ετών.

Έκτοτε, πολλοί θαυμαστές της συρρέουν στο σημείο, αφήνοντας λουλούδια, κάρτες, κεριά και άλλα αναμνηστικά γύρω από το αστέρι. Ένα πρόσωπο, ωστόσο, που επισκέφθηκε το σημείο, διαπίστωσε ότι είχε υποστεί φθορές και πιο συγκεκριμένα ότι έχουν προκληθεί ζημιές πάνω στο όνομα της τραγουδίστριας.

Dolly Parton’s Hollywood Walk of Fame star vandalized https://t.co/roq1yJ8pBZ pic.twitter.com/RLEY2i4QbL — New York Post (@nypost) September 1, 2026

Dolly Parton’s Star on the Hollywood Walk of Fame to Be Replaced Following Vandalism https://t.co/0os5caxLt4 — People (@people) September 2, 2026

«Ένας θαυμαστής πήγε στο αστέρι χθες και ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε βανδαλιστεί. Από τη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται πράγματι ότι το αστέρι βανδαλίστηκε και υπέστη ζημιές». Όπως πρόσθεσε «τα λουλούδια είχαν απομακρυνθεί χθες το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σήμερα η προγραμματισμένη επισκευή του αστεριού» δήλωσε στο Page Six η εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, Άνα Μαρτίνεζ.

«Η επισκευή είχε προγραμματιστεί από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και το συνεργείο μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των εργασιών. Η επισκευή του αστεριού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από το Hollywood Historic Trust, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την επισκευή των αστεριών στη Λεωφόρο της Δόξας. Το αστέρι θα στεγνώσει και θα γυαλιστεί την Παρασκευή, ώστε να μπορούν να το επισκεφθούν και να το απολαύσουν οι θαυμαστές» πρόσθεσε.

Η Πάρτον απέκτησε το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ τον Ιούνιο του 1984. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον ανιψιό της και επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας, Μπράιαν Σίβερ, ο οποίος γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις 25 Αυγούστου.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH August 25, 2026

Οι εκπρόσωποι της Ντόλι Πάρτον επιβεβαίωσαν αργότερα στο Page Six ότι η τραγουδίστρια πέθανε έπειτα από «σύντομη μάχη» με τον καρκίνο. Η Πάρτον κηδεύτηκε στις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με επιβεβαίωση της ανιψιάς της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πηγής που επικοινώνησε με το Page Six και περιέγραψε την τελετή ως «πολύ απλή», σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας της Πάρτον.

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