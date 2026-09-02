Santa Barbara International Film Festival: Στην Emily Blunt το φετινό Βραβείο Kirk Douglas

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Η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) πρόκειται να λάβει μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις στην καριέρα της. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός θα τιμηθεί με το 19ο Βραβείο Κερκ Ντάγκλας (Kirk Douglas) για την Αριστεία στην 7η Τέχνη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF).

Έχοντας ήδη στο ενεργητικό της το Βραβείο Actor (πρώην SAG) για το ατμοσφαιρικό θρίλερ «A Quiet Place» του Τζον Κρασίνσκι (John Krasinski) και μια Χρυσή Σφαίρα για το «Gideon’s Daughter», η Μπλαντ θα πάρει τη σκυτάλη από την περσινή τιμώμενη, Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo).

Η ειδική εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας ενισχύουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα, σύμφωνα με το Variety.

«Η Έμιλι Μπλαντ παίρνει ρίσκα που οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν θα τολμούσαν, περνώντας από το δράμα στην κωμωδία και τα θεαματικά blockbuster με την ίδια ακρίβεια και αφοσίωση», δήλωσε ο Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas).

«Αυτό το εύρος και η αυθεντικότητα εκφράζουν ακριβώς τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε το Βραβείο Κερκ Ντάγκλας. Είμαστε περήφανοι που την τιμάμε», συμπλήρωσε.

Emily Blunt to Receive Kirk Douglas Award for Excellence in Film at Santa Barbara Film Festival https://t.co/hPfYzeuDDl — Variety (@Variety) September 1, 2026

Το φετινό καλοκαίρι η Μπλαντ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τοv ρόλο της στην επική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), «Disclosure Day». Πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor) ως Margaret Fairchild, μια μετεωρολόγος από το Κάνσας Σίτι που εμπλέκεται στην αποκάλυψη εξωγήινης ζωής, η ηθοποιός αξιοποίησε όλη την υποκριτική της παλέτα, ισορροπώντας ανάμεσα στο χιούμορ, τον φόβο, την ευαλωτότητα και το δέος.

Παράλληλα, επέστρεψε στο διάσημο ρόλο της Emily Charlton για το «The Devil Wears Prada 2», ενώνοντας ξανά τις δυνάμεις της με τη Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) και τον Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci), είκοσι χρόνια μετά την ταινία-φαινόμενο.

Από το 2006, το βραβείο που φέρει το όνομα του εμβληματικού σταρ του σινεμά απονέμεται σε προσωπικότητες με διαχρονική προσφορά στον κινηματογράφο, είτε μπροστά είτε πίσω από τις κάμερες. Στους προηγούμενους τιμηθέντες περιλαμβάνονται ονόματα όπως των Γουίλ Φέρελ (Will Ferrell), Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling), Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh), Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) και Τζούντι Ντεντς (Judi Dench).

Το 42ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2027.

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