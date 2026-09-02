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02.09.2026 12:24

Στο νοσοκομείο έπειτα από δύσκολο χειρουργείο ο Μαυρίκιος Μαυρικίου – «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου»

02.09.2026 12:24
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Σε εγχείρηση υποβλήθηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια απόφαση ιδιαίτερα σημαντική που θα του αλλάξει τη ζωή.

Μέσα από μια ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μουσικός αναφέρθηκε στην εν λόγω επέμβαση, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη φύση του χειρουργείου.

Τόνισε δε, ότι πρόκειται για μια νέα αρχή στη ζωή του, ενώ ευχαρίστησε τους φίλους του για τα αμέτρητα μηνύματα και τηλεφωνήματα που δέχτηκε.

«Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούργια αρχή με σένα μαζί και την Μελωδία μας φυσικά» ανέφερε στην ανάρτησή του.

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