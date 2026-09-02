Στο νοσοκομείο έπειτα από δύσκολο χειρουργείο ο Μαυρίκιος Μαυρικίου – «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εγχείρηση υποβλήθηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια απόφαση ιδιαίτερα σημαντική που θα του αλλάξει τη ζωή.

Μέσα από μια ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μουσικός αναφέρθηκε στην εν λόγω επέμβαση, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη φύση του χειρουργείου.

Τόνισε δε, ότι πρόκειται για μια νέα αρχή στη ζωή του, ενώ ευχαρίστησε τους φίλους του για τα αμέτρητα μηνύματα και τηλεφωνήματα που δέχτηκε.

«Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούργια αρχή με σένα μαζί και την Μελωδία μας φυσικά» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Αναστασοπούλου για κατάψυξη ωαρίων: «Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία αλλά όταν παίρνεις την απόφαση, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό»

Αριάνα Γκράντε: Συγκινημένη στο φινάλε της περιοδείας της – «Θα κρατώ για πάντα αυτή την εμπειρία στην καρδιά μου» (Video)

Βανδάλισαν το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας λίγες μέρες μετά τον θάνατό της



