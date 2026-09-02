Αριάνα Γκράντε: Συγκινημένη στο φινάλε της περιοδείας της – «Θα κρατώ για πάντα αυτή την εμπειρία στην καρδιά μου» (Video)

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Με δάκρυα ολοκλήρωσε την περιοδεία της, Eternal Sunshine Tour, η Αριάνα Γκράντε, η οποία αποχαιρέτησε το κοινό της με μια ομιλία επί σκηνής, συγκινησιακά φορτισμένη.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το τουρ της έπειτα από 41 εμφανίσεις στις ΗΠΑ, το Μόντρεαλ και το Λονδίνο, με την ίδια να κάνει λόγο για μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής της.

«Αυτή ήταν μία από τις πιο όμορφες, εξαιρετικές εμπειρίες της ζωής μου και θέλω απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου χωρίς να αρχίσω να κλαίω» είπε εμφανώς συγκινημένη, ευχαριστώντας τους θαυμαστές τους για τη συμμετοχή τους σε αυτή την «εξαιρετική» εμπειρία.

«Αλλά πραγματικά, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό και θα κρατώ για πάντα αυτή την εμπειρία στην καρδιά μου. Έχω τους καλύτερους θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο και πάντα τους είχα» συμπλήρωσε.

Ariana Grande delivers an emotional speech at her final show on the Eternal Sunshine Tour. pic.twitter.com/wAXmDxxO1W — Pop Base (@PopBase) September 1, 2026

«Και αγαπώ τα ρούχα σας, αγαπώ τα πρόσωπά σας, αγαπώ να σας βλέπω, αγαπώ να συνδέομαι μαζί σας με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια που καταβάλατε για να κάνετε αυτή την εμπειρία τόσο ξεχωριστή. Όλα τα μηνύματά σας, οι στολές σας, τα ρούχα σας και το μακιγιάζ σας είναι τόσο όμορφα. Αγάπησα κάθε λεπτό αυτής της εμπειρίας μαζί σας και θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι εκφράζω το πόσο ευγνώμων είμαι. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ τόσο πολύ» κατέληξε.

Η ολοκλήρωση της περιοδείας έρχεται μετά την ανακοίνωση εκπροσώπου της Γκράντε στο People, στις 2 Αυγούστου, ότι η τραγουδίστρια «θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια έκθεση μετά την ολοκλήρωση της Eternal Sunshine Tour».

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να την κλείσει με τον καλύτερο τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που δικαιούται από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν δημόσια παρουσία, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική», πρόσθεσε ο εκπρόσωπός της.

Η ανακοίνωση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία εντεινόταν η δημόσια συζήτηση γύρω από την υγεία και την εμφάνιση της Γκράντε, με τις σχετικές αναφορές να αυξάνονται μετά την κυκλοφορία του μουσικού βίντεο για το «Petal» στις 31 Ιουλίου.

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