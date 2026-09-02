Τρία Κέντρα Υγείας και μια δομή για Ανοια σε Εβρο, Ξάνθη και Ροδόπη εγκαινίασε ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τρία πλήρως ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας σε Δίκαια, Σουφλί και Εχίνο, στο πλαίσιο περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι αναβαθμισμένες δομές υγείας περιλαμβάνουν ενεργειακή θωράκιση, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και ανακατασκευασμένα εργαστήρια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στην Κομοτηνή εγκαινιάστηκε νέο Κέντρο Ημέρας για την άνοια, το οποίο παρέχει δωρεάν εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς και υποστήριξη στις οικογένειές τους.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο στόχος της ανακαίνισης 157 δομών υγείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης επιτεύχθηκε και αναμένεται να ξεπεραστεί στο μέλλον.

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Στα εγκαίνια τριών Κέντρων Υγείας και ενός Κέντρου Ημέρας για την Ανοια σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη παραβρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και στελέχη του υπουργείου, κατά την πρώτη ημέρα της περιοδείας τους στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Υπουργού Υγείας, χθες Τρίτη 1η Σεπτέμβριου, ήταν το Κέντρο Υγείας Δικαίων στον Εβρο, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός της πλήρως ανακαινισμένης δομής. Το «παρών» έδωσαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Βουλευτής Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Στο Κέντρο Υγείας Δικαίων πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 1.879.136 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, νέα στέγη, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης.

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των WC και των χώρων υγιεινής, καθώς και εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο.

Κέντρο Υγείας Σουφλί

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας μετέβη στο Σουφλί, όπου εγκαινίασε το νέο Κέντρο Υγείας, όπου πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 2.030.552 ευρώ.

Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, τη νέα στέγη, καθώς και νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και των WC, καθώς και εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο.

Κέντρο Ημέρας για Ανοια στην Κομοτηνή

Επόμενη στάση, το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Η.Ο.Φ.) για άτομα με Άνοια στην Κομοτηνή, όπου ο υπουργός πραγματοποιήσε τα εγκαίνια της νέας δομής.

Το Κ.Η.Ο.Φ λειτουργεί με φορέα την ΑμΚΕ «Άγιος Λουκάς» παρέχει δωρεάν εξειδικευμένη ημερήσια θεραπευτική φροντίδα σε ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer, σε όλα τα στάδια της νόσου.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται τόσο στους χώρους του Κέντρου Ημέρας όσο και στο φυσικό περιβάλλον των ωφελούμενων, μέσω κατ’ οίκον παρεμβάσεων και κινητών κλιμακίων.

Η δομή εξυπηρετεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό υπηρεσιών στην περιοχή.

Στόχος είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας των ωφελούμενων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης και η ουσιαστική στήριξη των οικογενειών τους.

Κέντρο Υγείας Εχίνου

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του Υπουργού Υγείας ήταν το Κέντρο Υγείας Εχίνου, όπου ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 1.766.157 ευρώ.

Οι εργασίες περιλάμβαναν την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, νέα στέγη, καθώς και νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των WC και των χώρων υγιεινής, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο.

Γεωργιάδης: «Επιτεύχθηκε ο στόχος της ανακαίνισης των 157 δομών και πάμε για περισσότερα»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη δήλωση του αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι ο αρχικός στόχος των 157 δομών όχι μόνο επιτεύχθηκε, αλλά αναμένεται να ξεπεραστεί.

«Μαζί με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναλάβαμε την ευθύνη να παραδώσουμε ανακαινισμένα, πλην των νοσοκομείων, 157 κέντρα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει επιφυλάξεις, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, για το Ταμείο Ανάκαμψης σχετικά με την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου:

«Τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε και καταφέραμε να πετύχαμε το 100% της απορρόφησης και παραπάνω στο Υπουργείο Υγείας, πρέπει να σας πω ότι τελικά θα κάνουμε περισσότερα από 157. Όχι μόνο δηλαδή διαψεύσαμε τις ανησυχίες που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά πήγαμε πολύ καλύτερα.».

Στη σημασία της ταυτόχρονης αναβάθμισης των υποδομών και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη τονίζοντας: «Σήμερα, εγκαινιάζοντας τα Κέντρα Υγείας Δικαίων και Εχινού και στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Καμία περιοχή της πατρίδας μας δεν είναι μόνη, κανένας πολίτης δεν είναι μόνος».

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