Τρανσφοβικό παραλήρημα Πορτοσάλτε: «Τα φύλα είναι δύο, τέλος! Όποιος έχει θέμα, καταφεύγει στον ψυχίατρό του»

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Και… διαγνώσεις εκτός από σχόλιο κάνει από σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Άρης Πορτοσάλτε. Η επιλογή «ακαθόριστο» στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΟΠΥΥ αλλά και η αντίδραση Σαμαρά, όπως φαίνεται έχουν αποσυντονίσει τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ, ο οποίος… απεφάνθη ότι τα τρανς και τα non-binary άτομα χρειάζονται ψυχίατρο.

«Τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τέλος. Τώρα αν κάποιος-α έχει θέμα με το φύλο του τότε, προσφεύγει… Όποιος άνθρωπος που κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, εννοώ είναι πολίτης του κράτους μας, έχει θέμα με το φύλο του καταφεύγει στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρό του. Τέλος. Δεν μας αφορά. Είναι δικό του θέμα» είπε σε… διδακτικό τόνο ο σχολιαστής του ΣΚΑΪ.

Η τρανσφοβική «ανάλυση» Πορτοσάλτε που αποφάσισε να ψυχιατρικοποιήσει την ταυτότητα φύλου και το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, προκάλεσε την αντίδραση του Χάρη Ιωάννου που βρισκόταν στο πάνελ που προσπάθησε να μαζέψει τον αναλυτή του ΣΚΑΪ.

«Όχι, είναι προσβλητικό αυτό που λες, Άρη», είπε ο Χάρης Ιωάννου. «Προσβάλλεις ανθρώπους τώρα» πρόσθεσε.

«Λέω όποιος έχει θέματα με το φύλο του ρε, δεν είπα τίποτα. Όποιος έχει ζητήματα με το φύλο του. Καταφεύγει να πάρει βοήθεια» συνέχισε απτόητος ο Πορτοσάλτε.

«Δεν υπάρχουν ζητήματα, Κάποιος μπορεί να μην αισθάνεται ούτε άρρεν ούτε θήλυ, δεν μπορεις να τον προσβάλλεις έτσι και να του λες “είσαι για τον ψυχίατρο”», απάντησε ο Χάρης Ιωάννου.

«Γιατί είναι άρρωστοι οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή; Κι εμείς μπορούμε να πάμε στον ψυχολόγο» είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Βρε παιδί μου… Έλα παναγία μου, λέω όποιος έχει ζητήματα. Τα φύλα είναι δύο» αντέτεινε ο Πορτοσάλτε. «Δεν είναι δύο» απάντησε ο Ιωάννου. «ΤΑ ΦΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ, ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ;» συνέχισε πάρα πολύ έντονα ο Πορτοσάλτε.

«Εκ φύσεως είναι δύο, το αρσενικό και το θηλυκό. Όποιος άλλος έχει θέμα με το φύλο του θα το αντιμετωπίσει (!) εκείνος. Και βεβαίως είναι μέλος της κοινωνίας μας και προφανέστατα είναι πολίτης του κράτους μας. Το κράτος πρέπει να έχει άλλη αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Απορώ γιατί κάτι δεξιοφυλλάδες της εκδηλώσεως του καπνεργοστασίου ξεσήκωσαν αντάρα τη Νέα Δημοκρατία η οποία νιώθει εκτεθειμένη. Στο κράτος μας όμως ζούμε όλοι μαζί και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέωρούν για τον εαυτό τους, άλλο από αυτό που εμείς θέλουμε», συνέχισε σε passive aggressive τόνο ο Άρης Πορτοσάλτε.

«Και είναι δικαιωμά τους, τι μας νοιάζει εμάς» είπε ο Δημήτρης Οικονόμου. «Μα αυτό λέω», είπε ο Άρης Πορτοσάλτε. «Τότε γιατί δεν το άφηναν έτσι στην πλατφόρα αφού δεν υπήρχε θέμα;» αναρωτήθηκε ο Γιάννης Πιτταράς.

«Φαίνεται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία αυτοτσιγκλιέται με αυτή την ιστορία και κακώς έγινε αυτό το πράγμα. Ο Άδωνις και η Αγαπηδάκη απάντησαν με ψυχραιμία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ελλογοι, σώφρονες πολίτες θα αφήσουν το μέλλον της χώρας σε φοβίες για το αν παντρεύτηκαν κάποιοι ομόφυλοι άνθρωποι. Κατοικούμε εδώ όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως τι νομίζουμε (!) είμαστε πολίτες αυτού του κράτους. (…) Προφανώς ήταν τεχνικό το θέμα, έγινε πολιτικό, μέχρι χθες είχαμε Κοβέσι, ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα έγινε πολτικό γιατι (ήθελαν) κάποιες ακροδεξιοφυλλάδες. Τώρα έχουμε “μπες Αντώνη μπροστά να ρίξουμε τη χούντα Κούλη”, θα δούμε αν θα πέσει η “χούντα Κούλη|, αυτό θα το κρίνει η κοινωνία. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει αυτοπεποίθηση η κυβέρνηση, όλα αυτά είναι μια βαβούρα, δεν έχουμε woke ατζέντα στην Ελλάδα. Πίσω από τον Σαμαρά δεν τρέχουν μόνο ακροδεξιοί, που δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτούς που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Εγώ σχολιάζω αρνητικά το φοβικό της ΝΔ, εκτός από Άδωνη και Αγαπηδάκη η υπολοιπη ΝΔ έχει μια αντάρα μέσα της. Δεν κινδυνεύουμε αν παντρευτούν, αν παντρεύτηκαν δύο εκατοντάδες άνθρωποι. Είναι όμως πολίτες της Ελλάδος, με τα ίδια δικαιώματα. Μου αρέσει που οι δικαιωματιστές χώθηκαν κι αυτοί πίσω από τον Σαμαρά, τώρα πάμε όλοι μαζί να ρίξουμε τον Κούλη. Οι σώφρονες πολίτες δεν θα ψηφίσουν με γνώμονα την ακροδεξιά ατζέντα Σαμαρά» είπε ο Άρης Πορτοσάλτε δίνοντας τουλάχιστον την… άδεια του στα ομόφυλα ζευγάρια να παντρεύονται.

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