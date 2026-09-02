«Δεξιός» συναγερμός στη ΝΔ: Η νέα επίθεση Σαμαρά για τη «woke ατζέντα» χτυπά εκεί που πονάει η κυβέρνηση – «Τα φύλα είναι 2» απαντά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκεί που πονάει η ΝΔ, δηλαδή στην απώλεια του δεξιού ακροατηρίου, χτύπησε για μία ακόμη φορά ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» που είχε τίτλο «Το κόμμα του ακαθόριστου φύλου», επαναφέροντας έμμεσα τη «woke ατζέντα», από την οποία επιχειρεί να απεγκλωβιστεί η ΝΔ, καθώς πλήρωσε ακριβά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Η εφημερίδα ανέδειξε ως πρώτο θέμα μία απόφαση του ΕΟΠΥΥ, με την οποία ο κρατικός φορέας αναγνωρίζει το δικαίωμα του κάθε πολίτη να αυτοχαρακτηρίζεται, δηλώνοντας ο ίδιος σε ποιο φύλο θέλει να καταταχθεί. Μάλιστα, η εφημερίδα ρωτούσε τον υπουργό Υγείας, ο οποίος τη συγκεκριμένη στιγμή έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της επαναπροσέγγισης των δεξιών ψηφοφόρων, εάν συμφωνεί με αυτή την απόφαση.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ζητεί μέσω ΕΟΠΥΥ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν “άρρεν”, “θήλυ” ή… “άλλο” φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο υπουργός Υγείας; Συμφωνεί; “Οι δύο μαμάδες και οι δύο μπαμπάδες” στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς» ήταν ο υπότιτλος της εφημερίδας.

«Το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης»

Ο Αντώνης Σαμαράς, όπως ήταν φυσικό, επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνησης, συνδέοντάς την με τη «woke ατζέντα», επισημαίνοντας την ακαθόριστη μετάλλαξη της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος.

«“Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο”!

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!

Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.

Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο “Ακαθόριστο” εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του», ανέφερε στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός.

Και ενώ η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην μπαίνει σε συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά, λέγοντας ότι ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «αν ιδρυθεί και αν ξεκινήσει βρίζοντας τη ΝΔ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα».

Η αναφορά αυτή του Άδωνι Γεωργιάδη προφανώς παραπέμπει στην απόφαση της κυβέρνησης που λέει ότι κάποια στιγμή και, εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίσει να διαβρώνει τη βάση της ΝΔ, θα σταματήσει η… «ασυλία» στο πρόσωπό του και τα στελέχη της ΝΔ θα περάσουν στην αντεπίθεση.

Στη συνέχεια ο κ.Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, επιχείρησε να δώσει τα δεξιά διαπιστευτήρια της κυβέρνησης, καθώς στο Μαξίμου προφανώς ανησυχούν για τυχόν απήχηση των ισχυρισμών Σαμαρά στους νεοδημοκράτες.

«Ζούμε σε μια χώρα, έχουμε παιδιά, χρησιμοποιούμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Κάποιοι βγάλαμε καινούργια ταυτότητα, κάποιοι άλλοι διαβατήριο. Κάποιοι πάνε με τα παιδιά τους στο σχολείο. Έχετε δει πουθενά κάποιο άλλο φύλλο πέραν των προφανών των δύο φύλων. Έχετε δηλαδή φύλο, άρρεν φύλο, θήλυ; Έχετε δει πουθενά κάποιον να ζητάει από κάποιον να δηλώσει γονέας 1 γονέας 2 Γονέας 3 στην ελληνική επικράτεια; Πατέρας και μητέρα είναι και θα παραμείνει. Έχετε δει πουθενά κάποιο νόμο; Κάποια διάταξη; Θα το έχει βρει κάποιος τόσα κόμματα έχουμε που να λέει κάτι αντίθετο;» διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Τα φύλα είναι δύο. Δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση αυτό να αλλάξει. Είναι δεδομένο. Το λέω γιατί πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κινήθηκε στη γραμμή Γεωργιάδη περί «αστοχίας» μίας εταιρείας, η οποία εφάρμοσε έναν κανόνα ISO. Τόνισε δε ότι η αστοχία αυτή αποκαταστάθηκε με εντολή του υπουργού Υγείας.

Παραδέχθηκε μάλιστα ότι η επικοινωνιακή διαχείριση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών «και κάποια πράγματα που ακολούθησαν δικαίως στεναχώρησαν ένα ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε. Αλλά ουδέποτε όμως έγινε ή νομοθετήθηκε αυτό για το οποίο κινδυνολογούσαν τότε κάποιοι εκ δεξιών μας, κάποια κόμματα εκ δεξιών μας και ο κ. Σαμαράς. Αυτά τα οποία έλεγαν ότι θα γίνουν δεν έγιναν» υπογράμμισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως, φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να φτάσει τα πράγματα στα άκρα, επιφέροντας ένα βαρύ χτύπημα στο κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθημερινά πρώην στελέχη της ΝΔ τον προσεγγίζουν και ζητούν να ενταχθούν στο κόμμα του, ενώ συνεργάτες του αρθρογραφούν προκειμένου να πείσουν το δεξιό κοινό ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Πονοκέφαλος λόγω αρχηγικών βλέψεων Πολάκη εν μέσω προετοιμασίας για τη ΔΕΘ

Θέμα κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη και με ηγέτη Σαμαρά ανοίγει ο Σκορδάς

Η απόφαση Μητσοτάκη να μην κάνει πρόωρες εκλογές – Ποιοι θα αντέξουν τον μαραθώνιο και πώς ο Πρωθυπουργός θα χειριστεί τον πολιτικό χρόνο