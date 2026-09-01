Θέμα κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη και με ηγέτη Σαμαρά ανοίγει ο Σκορδάς

Takeaways by to pontiki AI Ο Θανάσης Σκορδάς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά σε κυβέρνηση συνεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αλλαγής κατεύθυνσης και προσώπων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης, επικαλούμενος τη θητεία του κατά την περίοδο 2012-2014.

Παράλληλα, ο πρώην υφυπουργός άσκησε κριτική στη σημερινή πορεία της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για μετάλλαξη της παράταξης και απώλεια των αρχών της.

Τέλος, διευκρίνισε ότι το εγχείρημα δεν βασίζεται σε εκβιασμούς, αλλά στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής πρότασης προς την ελληνική κοινωνία.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά σε κυβέρνηση συνεργασίας – αλλά στη λογική αλλαγής κατεύθυνσης της πολιτικής (αλλά και των προσώπων) στη χώρα – άφησε ο πρώην υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος φαίνεται ότι αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα του Μεσσήνιου πολιτικού.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Θ. Σκορδάς σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «μιλάμε για πολιτική αλλαγή, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτό-αναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία. Εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση και ο Α. Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο ’12-’14 ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις και έχει αποδείξει όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο ότι ήταν ένας πρωθυπουργός αποτελεσματικός που δεν ήταν ομοειδής ιδεολογικά. Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία».

Στην ερώτηση με ποια κόμματα θα μπορούσε να «στηθεί» μια τέτοια κυβέρνηση, απάντησε ότι «αυτό θα το πει ο ελληνικός λαός. Η χώρα χρειάζεται μια αλλαγή κατεύθυνσης, μπορεί να είναι πειστική μια αλλαγή κατεύθυνσής εάν δεν συνοδεύεται κι από αλλαγή προσώπων;» προσθέτοντας ότι «ο Σαμαράς δεν λέει όχι στη διεύρυνση, δεν λέει όχι στη συνεργασία, ο Σαμαράς λέει ότι δεν μπορείς να αλλάζεις την πολιτική ταυτότητα μιας παράταξης. Κι εγώ λέω όταν ήρθε ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βορίδης κι οποιοσδήποτε άλλος στη ΝΔ επί Σαμαρά, η ΝΔ είχε υιοθετήσει κάποια woke ατζέντα; Οι πολιτικοί αυτοί είχαν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα αυτό το υπηρετούν με συνέπεια όταν κάνουν σεμινάρια στους βουλευτές της ΝΔ για το γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων;».

Όσον αφορά στο κόμμα που (φαίνεται ότι) ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Θ. Σκορδάς επισήμανε ότι «αυτό για το οποίο συζητάμε κι αυτό το οποίο έχει πει όχι μόνο ο Σαμαράς αλλά και ο κ. Καραμανλής είναι η μετάλλαξη της ΝΔ. Είναι η απώλεια της ψυχής της. Είναι η υιοθέτηση μιας ατζέντας που δεν είναι συμβατή με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης», ενώ απαντώντας εμμέσως στον Γιώργο Καρατζαφέρη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μακριά από τον Σαμαρά η λογική των “εκβιασμών”. Αυτό το οποίο θα είναι γεγονός δεν θα είναι η αναγγελία ενός ακόμη κόμματος αλλά η ατζέντα που θα βάλει και η πολιτική πρόταση που θα κάνει προς την κοινωνία άρα το θέμα είναι πότε θα κρίνει ότι έχει ωριμάσει αυτή η επεξεργασία για να μπορέσει να πάει στο επόμενο στάδιο των ανακοινώσεων».

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