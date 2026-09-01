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01.09.2026 09:33

«Καρφιά» Καρατζαφέρη για Σαμαρά: Δεν έχει μπέσα, από γινάτι τα κάνει όλα αυτά

01.09.2026 09:33
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Ιδιαίτερα επικριτικός – για να το πούμε κομψά… – εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Ένα απάνθισμα από τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ:

  • «Όταν εγώ αποχώρησα από την κυβέρνηση, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά, ο Σαμαράς με πιάνει και μου λέει: “Σε παρακαλώ, Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω κι εγώ μετά”. Μέσα, λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας τους ανθρώπους του άλλου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνος δεν τα είπε. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: “Ρε εσύ, τι έγινε; Άλλα συμφωνήσαμε”. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε “δεν πρόκειται να πάρω κανέναν”, είχε εκεί πέρα τον Άδωνι και τον Βορίδη. Είχε κάνει deal μαζί τους».
  • «Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λυτούς και δεμένους, με πρώτο τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι να ήθελε. Παρακαλούσε. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως, λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το ΛΑΟΣ;».
  • «Από γινάτι τα κάνει όλα αυτά ο Σαμαράς. […] Κάποιος, λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μια θέση: “Παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε τον γιο του να τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο”. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή».
  • «Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει. Στο τέλος όμως θα το κάνει (σ.σ. το κόμμα)».
  • «Αυτά είναι τρίχες περί συγκυβέρνησης ΝΔ-Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό αντί του Μητσοτάκη».
  • «Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το έφερε στο 18%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το μικρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 35-36 επί Ράλλη. Το 18% ήταν επίτευγμα του κυρίου Σαμαρά».

Πάντως, ο Γ. Καρατζαφέρης παραδέχθηκε ότι «θα είναι πρόβλημα για τη ΝΔ αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Εγώ τον βλέπω πέριξ του 5% το κόμμα του στις εκλογές».

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 11:52
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