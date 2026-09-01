«Καρφιά» Καρατζαφέρη για Σαμαρά: Δεν έχει μπέσα, από γινάτι τα κάνει όλα αυτά

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Ιδιαίτερα επικριτικός – για να το πούμε κομψά… – εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.
Ένα απάνθισμα από τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ:
Πάντως, ο Γ. Καρατζαφέρης παραδέχθηκε ότι «θα είναι πρόβλημα για τη ΝΔ αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Εγώ τον βλέπω πέριξ του 5% το κόμμα του στις εκλογές».
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