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01.09.2026 10:28

Θήβα: Σοκαριστικό τροχαίο με νεκρό τα ξημερώματα – Αγροτικό συγκρούστηκε με φορτηγό που μετέφερε σίδερα

01.09.2026 10:28
thiva_troxaio

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας – Λιβαδειάς, έξω από τη Θήβα, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, αγροτικό στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα.

Οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Αντίκυρα Βοιωτίας για ψάρεμα και το πρωί της Τρίτης είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα.

Όπως ανέφερε ο συνοδηγός του αγροτικού, οι δύο άνδρες ήταν κουρασμένοι, ενώ την ώρα του δυστυχήματος ο ανατέλλων ήλιος δυσκόλευε την ορατότητά τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αγροτικό φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα και, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προσέκρουσε πλαγιομετωπικά, από την πλευρά του οδηγού, στο προπορευόμενο φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σώος βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ μετά τη σφοδρή σύγκρουση και την τραγική κατάληξη του 56χρονου.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 11:52
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