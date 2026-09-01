Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση μηχανών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή της οδού Μουστοξύδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, όλοι επιβαίνοντες στις δύο μοτοσικλέτες.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Διαβάστε επίσης

Kαιρός: Καλοκαιρινός ο Σεπτέμβριος στην αφετηρία του – Διαχειρίσιμο μελτέμι, τοπικές μπόρες και ανεκτή ζέστη με ανατροπές στον ορίζοντα

Συναγερμός στο Λιμενικό για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες στη Σύμη

Στους δρόμους της Αθήνας από την 1η Σεπτεμβρίου το «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» – Με ΑΙ, drones και 235 κάμερες η μάχη για το κυκλοφοριακό