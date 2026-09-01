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01.09.2026 07:58

Τραγικό δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία: Σκοτώθηκε 24χρονος υπάλληλος

01.09.2026 07:58
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 24χρονος εργαζόμενος σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία όταν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού αυτοκινήτου με υγραέριο, η σωλήνα με το αέριο έσπασε και το ακροφύσιο τον χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τους Times of India ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια όταν σημειώθηκε το δυστύχημα την περασμένη Πέμπτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο 24χρονος ήταν στο πρατήριο μαζί με άλλα άτομα όταν έσπασε η σωλήνα.

Αν και ο Καμρί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η οικογένεια του απαιτεί αποζημίωση υποστηρίζοντας ότι ήταν ο άτυχος 24χρονος υπάλληλος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος.

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 09:35
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