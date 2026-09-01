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01.09.2026 08:48

Ναυάγιο Κερύνειας: Αναζητούν το μαύρο κουτί – Εξειδικευμένο σκάφος στις έρευνες για τους αγνοούμενους

01.09.2026 08:48
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  • Η 59χρονη Νουράι Ζεϊτούν Όζμπιλερ κηδεύτηκε στην Αμμόχωστο μετά το ναυάγιο του καταμαράν Filo jet, το οποίο μετέφερε 259 επιβάτες.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του μαύρου κουτιού του πλοίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων.
  • Οκτώ μέλη του πληρώματος και ένας ακόμη άνδρας έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.
  • Εξειδικευμένα μέσα και σκάφη από την Τουρκία συνδράμουν στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ανοικτά της Κερύνειας.
  • Η εταιρεία Άκγιουλερ ανέλαβε τα θαλάσσια δρομολόγια, ενώ η αεροπορική εταιρεία Πήγασος πρόσθεσε επιπλέον πτήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης.

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Η 59χρονη Νουράι Ζεϊτούν Όζμπιλερ, η οποία έχασε τη ζωή της στο ναυάγιο του καταμαράν της Filo jet στα ανοικτά της Κερύνειας το μεσημέρι της Κυριακής, κηδεύτηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, κατά την πρώτη κηδεία που τελέστηκε από την τραγωδία.

Στην τελετή παρέστησαν ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ, αρκετοί «υπουργοί», «βουλευτές» και συγγενείς της εκλιπούσας, η οποία ήταν μητέρα 4 παιδιών.

Αρκετά πτώματα των θυμάτων του ναυαγίου έχουν μεταφερθεί στην Τουρκία, όπου θα γίνει η κηδεία τους, στις πόλεις όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, ο Φαχρί Ατές που είναι μεταξύ των θυμάτων, ήταν «ειδικός λοχίας χωροφυλακής» και ταξίδευε με την γυναίκα και το 4χρονο παιδί του, τους οποίους διέδωσε αλλά δεν κατάφερε ο ίδιος να σωθεί. Η σύζυγος και το παιδί του νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στα κατεχόμενα ενώ η υπόλοιπη οικογένειά του διαμένει στην κατεχόμενη Τρεμετουσιά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χατζή Αλί Οζέλ που βρίσκεται για δεύτερη ημέρα στα κατεχόμενα, επισκέφθηκε χθες το γραφείο διαχείρισης κρίσεως στην Κερύνεια και ενημερώθηκε για την κατάσταση.

Ο κ. Οζέλ επισκέφθηκε πολίτες της Τουρκίας που νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία και συνομίλησε με συγγενείς τους.

Δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων και των πολιτών, για τη διευθέτηση της μεταφοράς τους στην Τουρκία και είναι έτοιμοι να παράσχουν κάθε άλλη απαραίτητη υποστήριξη.

Πως συνεχίζονται οι έρευνες

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χθες, μετά το ναυάγιο, συνεχίστηκαν οι έρευνες στην περιοχή με 8 πλοία, 9 σκάφη, 1 αεροσκάφος, 7 ελικόπτερα και 5 drones UAV. Για την ενίσχυση της έρευνας φθάνει σήμερα από την Τουρκία ένα εξειδικευμένο σκάφος έρευνας, ικανό να επιχειρεί σε βάθη έως και 1000 μέτρα.

Σήμερα αρχίζουν και τα θαλάσσια δρομολόγια από την εταιρεία Άκγιουλερ, καθώς η Filo jet έχει σταματήσει τα δικά της εντελώς. Σήμερα επίσης, η ιδιωτική αεροπορική εταιρεία Πήγασος έχει βάλει 4 επιπλέον πτήσεις στο ημερήσιο πρόγραμμά της, με επιδοτημένες τιμές εισιτηρίων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες για μετακίνηση ατόμων μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάκτηση του «μαύρου κουτιού» του Filo Jet βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του πολύνεκρου ναυαγίου ανοικτά της Κερύνειας.

Το επιβατηγό φέρι έχει βυθιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τις επιχειρήσεις ανάκτησης στοιχείων.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση του πλοίου, τις καιρικές συνθήκες και τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από τον απόπλου.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος, καθώς και ένας ακόμη άνδρας.

Το Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερύνεια προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης στην Τουρκία, όταν ανατράπηκε στη θάλασσα.

Στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.

Το ταξίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Παρά τη βελτίωση των συνθηκών την Κυριακή, δύσκολες συνθήκες εξακολουθούσαν να επικρατούν όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

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