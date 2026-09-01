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ΥΓΕΙΑ

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01.09.2026 09:36

To Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ συμμετέχει στην 90η ΔΕΘ

01.09.2026 09:36
aimodosia new

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To Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ συμμετέχει στην 90η ΔΕΘ, στο περίπτερο 14 του Υπουργείου Υγείας, με πρωτότυπα Βιωματικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια!

Oπως αναφέρουν από το Εθνικό Κέντρο «στόχος μας η ενημέρωση των πολιτών για τα τεχνολογικά άλματα στην ασφάλεια των μεταγγίσεων αλλά και η προώθηση του πανανθρώπινου μηνύματος της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας».

Πάγια θέση του ΕΚΕΑ είναι ότι η αιμοδοσία συναρτάται και εξαρτάται από την εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού ήδη από μικρές ηλικίες, έτσι συμβολικά το Ε.ΚΕ.Α. και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ενώνουν τις δυνάμεις τους στη ΔΕΘ, για δύο Πρωτότυπα Βιωματικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια.

Την Τρίτη 8/9 και την Πέμπτη 10/9, από τις 19.00 έως τις 20.00, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, υποδέχεται τους μικρούς μας φίλους για ένα διαδραστικό ταξίδι στον κόσμο του παραμυθιού «Τι ζητούσε μια φορά η αλεπού στη ρεματιά;» .

Παιδιά ηλικίας 4-8 ετών, με τη βοήθεια της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, μπορούν να γίνουν οι ήρωες της ιστορίας, να φτιάξουν το μαγνητικό παζλ με τα ζώα του δάσους, να δημιουργήσουν το δικό τους τοίχο αιμοδοσίας με origami, να βγάλουν φωτογραφίες ως σούπερ ήρωες αιμοδότες Spiderman και Ladybug και να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμου του εθελοντισμού και της προσφοράς.

Κάθε παιδί που θα συμμετέχει στις δράσεις, θα πάρει δώρο έκπληξη!

Λόγω περιορισμένου χώρου, η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση θέσης.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα παρακάτω link:

Τρίτη 8/9 https://forms.gle/c3W68xppimXuhuLj8

Πέμπτη 10/9 https://forms.gle/KgwS1pXreYpVmVxq9

#εκεα#90ηΔΕΘTIF HELEXPO

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 11:53
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