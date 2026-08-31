Γεωργιάδης για τον ιό του Δυτικού Νείλου: «Οι ψεκασμοί δεν έγιναν στην ώρα τους – Δύσκολος ο Σεπτέμβριος»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την καθυστέρηση στους ψεκασμούς και τις δράσεις αστικής καταπολέμησης και προνυμφοκτονίας των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ενώ προειδοποίησε για έναν δύσκολο Σεπτέμβριο, όπου θα κορυφωθούν τα κρούσματα και δεν αποκλείεται να αυξηθούν και οι θάνατοι.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονται ολοένα και περισσότερες φωνές για τις παραλείψεις και την καθυστερήσεις στους ψεκασμούς, από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής ζητούσε από την Περιφέρεια Αττικής, -όπου καταγράφονται 6 στα δέκα κρούσματα- τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ψεκασμών όπως πότε ξεκίνησαν και σε ποιες περιοχές έγιναν, όπως είχε γράψει topontiki.gr.

Σήμερα ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξη του στο ΕΡΤnews, και στην εκπομπή newsroom, επιβεβαίωσε ότι οι ψεκασμοί δεν πραγματοποιήθηκαν την εποχή που έπρεπε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γίνονται τώρα ψεκασμοί σε περιοχές που δεν είχαν γίνει οι ψεκασμοί στην ώρα τους Αλλά αυτό μικρή επίπτωση έχει. Τώρα τα κουνούπια έχουν μεγαλώσει και κινούνται, δεν είναι τόσο απλό. Αυτά πρέπει να γίνονται πριν», εννοώντας τους μήνες που τα κουνούπια δεν έχουν προλάβει να εκκολαφθούν.

Αναφορικά με την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου δήλωσε: «Εφόσον ξεκινήσαμε άσχημα τον Αύγουστο, αναλογικά θα πάμε και τον Σεπτέμβριο που θα είναι η κορύφωση». Ωστόσο ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα του ότι δεν θα ξεπεράσουμε το μακάβριο ρεκόρ του 2018 που ήταν 50 νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου: «Τότε, είχαν καταγραφεί 50 θάνατοι στην Ελλάδα από τη νόσο, ενώ πέρσι καταγράφηκαν 8 θάνατοι».

Σημειώνεται ότι η τελευταία επιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΥ στις 26 Αυγούστου 2026, καταγραφεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο 2026. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση μεγάλης έξαρσης, καθώς μόνο την προηγούμενη εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα.

Διαβάστε επίσης

ΟΕΝΓΕ: «Απαράδεκτος αποκλεισμός γιατρών με αναπηρία»

«Αγία Σοφία»: 12χρονο κορίτσι από τη Νέα Υόρκη ήρθε για διακοπές, διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε με επιτυχία

Ιός του Δυτικού Νείλου: Ιταλία και Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης σε κρούσματα και θανάτους