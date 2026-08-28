ΙΣΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Αιχμές για καθυστέρηση ψεκασμών και παραλείψεις από την Περιφέρεια Αττικής

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Την άμεση διερεύνηση του ενδεχόμενου να υπήρξαν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή αστοχίες στην επιτήρηση, στην πρόληψη και στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων από την Περιφέρεια Αττικής, ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την φετινή έξαρση των κρουσμάτων του Ιού του Δυτικού Νείλου.

Μάλιστα ζητάει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ψεκασμών και συγκεκριμένα πότε ξεκίνησαν και σε ποιες περιοχές έγιναν, καθώς προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό το γεγονός ότι περίπου 6 στα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει τη δυσανάλογη επιβάρυνση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Όπως τονίζει ο ΙΣΑ το ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπήρχαν στην Αττική συστηματικοί δείκτες παρακολούθησης της επικινδυνότητας και της κυκλοφορίας του ιού, αντίστοιχοι με εκείνους που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Ελλάδα, όπου μηδενίστηκαν τα κρούσματα.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής επιβάλλει πλήρη διαφάνεια, δημοσιοποίηση όλων των σχετικών δεδομένων και σαφή αποτίμηση των ενεργειών που έγιναν ή δεν έγιναν, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες και να αποτραπούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ.

Ο επιστημονικός σύλλογος ΙΣΑ ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα τα δεδομένα για:

– την εντομολογική επιτήρηση,

– την αξιολόγηση του κινδύνου και

– τις δράσεις απόκρισης που εφαρμόστηκαν στην Αττική.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε: «Η μεγάλη συγκέντρωση κρουσμάτων του Ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική προκαλεί εύλογη ανησυχία και πολλά ερωτηματικά. Όταν περίπου έξι στα δέκα κρούσματα της χώρας καταγράφονται στην Αττική, ενώ το 2022 και το 2023 είχαν μηδενιστεί, οφείλουμε να εξετάσουμε με επιστημονικά κριτήρια τι άλλαξε και πόσο έγκαιρα και αποτελεσματικά εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν εξαντλείται στον αριθμό των ψεκασμών. Χρειάζεται οργανωμένο σύστημα εντομολογικής επιτήρησης, έγκαιρη ανίχνευση της κυκλοφορίας του ιού, σαφές πρωτόκολλο συναγερμού και άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων απόκρισης.».

Ο ΙΣΑ ζητά να δημοσιοποιηθούν:

οι δείκτες παρακολούθησης της επικινδυνότητας και της κυκλοφορίας του ιού στην Αττική και οι αντίστοιχες χρονοσειρές δεδομένων,

ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των παγίδων, η συχνότητα των δειγματοληψιών και ο αριθμός των δειγμάτων που εξετάστηκαν,

τα αποτελέσματα της εντομολογικής και επιζωοτιολογικής επιτήρησης πριν από την εμφάνιση των πρώτων ανθρώπινων κρουσμάτων.

η ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε για πρώτη φορά αυξημένη κυκλοφορία του ιού ή αυξημένος εντομολογικός κίνδυνος,

οι αποφάσεις που ελήφθησαν με βάση τα παραπάνω δεδομένα και οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που ακολούθησαν,

το επιχειρησιακό σχέδιο και τα πρωτόκολλα απόκρισης που εφαρμόστηκαν όταν διαπιστώθηκε αυξημένη κυκλοφορία του ιού,

οι δράσεις αστικής καταπολέμησης και προνυμφοκτονίας που πραγματοποιήθηκαν πριν από την εμφάνιση των πρώτων ανθρώπινων κρουσμάτων,

ο χρόνος που μεσολάβησε από τη γνωστοποίηση κάθε κρούσματος έως την εφαρμογή των προβλεπόμενων παρεμβάσεων,

οι περιοχές και οι ακτίνες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί ή άλλες δράσεις καταπολέμησης,

τα στοιχεία που αποδεικνύουν εάν και σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Ο ΙΣΑ θεωρεί ότι όταν η Αττική εμφανίζει τόσο υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, η πλήρης διαφάνεια των δεδομένων είναι αναγκαία τόσο για την επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασης όσο και για την ενημέρωση και προστασία των πολιτών.

Σημειώνεται ότι η τελευταία επιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΥ καταγραφεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 13 χρονών το οποίος είναι καλά στην υγεία του, και 19 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο 2026. Η χώρα βρίσκεται σε φάση μεγάλης έξαρσης, καθώς μόνο την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα.

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