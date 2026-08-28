Μόνο στα «χαρτιά» η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου – Τι καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών του νησιού

Takeaways by to pontiki AI Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου καταγγέλλει την πλήρη έλλειψη παιδιάτρων στο νοσοκομείο, γεγονός που καθιστά την Παιδιατρική Κλινική ανενεργή στην πράξη.

Αγροτικοί γιατροί και ιατροί άλλων ειδικοτήτων αναλαμβάνουν αναγκαστικά τα περιστατικά παιδιών, παρά τις προειδοποιήσεις της Ένωσης για την επικίνδυνη αυτή κατάσταση.

Η έλλειψη παιδιατρικής κάλυψης εντείνεται κατά την τουριστική περίοδο και θέτει επιπλέον εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής του νοσοκομείου.

Οι γιατροί ζητούν από το Υπουργείο Υγείας την άμεση στελέχωση της κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την επαναπροκήρυξη όλων των κενών θέσεων.

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Αγροτικοί γιατροί, παθολόγοι και άλλες ιατρικές ειδικότητες έχουν αναλάβει τα παιδιά που σπεύδουν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου καθώς δεν υπάρχει ούτε ένας παιδίατρος με συνέπεια η Παιδιατρική Κλινική να υπάρχει μόνο στα χαρτιά!

Τα παραπάνω καταγγέλλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, η οποία αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει παιδίατρος ούτε στο πρωινό ωράριο, ούτε στο πρόγραμμα εφημεριών.

Η Ένωση χαρακτηρίζει την κατάσταση «επικίνδυνη και απαράδεκτη», επισημαίνοντας ότι η έλλειψη παιδιατρικής κάλυψης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα προειδοποιεί ότι χωρίς Παιδιατρική δεν μπορεί στην πράξη να διασφαλιστεί η λειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΝΙΖ, αναφέρεται:

«Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου καταγγέλλει την επικίνδυνη και απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Παιδιατρική κλινική του ΓΝ Ζακύνθου. Το τελευταίο διάστημα, δεν υπάρχει παιδίατρος ούτε στο πρωινό ωράριο ούτε στο πρόγραμμα εφημεριών και, ουσιαστικά, δεν υπάρχει παιδιατρική κάλυψη στο Νοσοκομείο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας και ενώ η κατάσταση είναι απολύτως γνωστή στο Υπουργείο Υγείας, την 6η ΥΠΕ και τη Διοίκηση του ΓΝ Ζακύνθου, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Τα παιδιά, όμως, συνεχίζουν να προσέρχονται στα ΤΕΠ. Για την αντιμετώπισή τους καλούνται γιατροί άλλων ειδικοτήτων, αγροτικοί γιατροί και ιδιώτες παιδίατροι, ενώ ακόμη και οι διακομιδές πραγματοποιούνται από αγροτικούς.»

Μάλιστα η επιστημονική ένωση αναφέρει ότι η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να βασίζεται στην καλή θέληση συγκεκριμένων ιδιωτών γιατρών, σε γιατρούς του νοσοκομείου άλλων ειδικοτήτων, σε αγροτικούς και ειδικευόμενους ή σε πρόχειρες και προσωρινές λύσεις. Παράλληλα επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το νησί βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου φιλοξενώντας τεράστιο αριθμό τουριστών.

Τα ερωτήματα προς το υπουργείο και την 6η ΥΠΕ

Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου θέτει μια σειρά από εύλογα ερωτήματα προς στο υπουργείο υγείας, την 6η ΥΠΕ αλλά και τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Αναλυτικά ρωτάει:

– Ποια μέτρα έχουν λάβει μέχρι σήμερα;

-Ποιο είναι το άμεσο σχέδιό τους για την ασφαλή παιδιατρική κάλυψη;

-Πότε και με ποιον τρόπο θα στελεχωθεί οριστικά η Παιδιατρική Κλινική;

Οι γιατροί ζητούν:

Πλήρη και μόνιμη στελέχωση της Παιδιατρικής.

Άμεση επαναπροκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων με ουσιαστικά κίνητρα.

Παιδιατρική κάλυψη στο πρωινό ωράριο και στις εφημερίες.

Άμεσα, σαφές και ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης των παιδιατρικών περιστατικών μέχρι την πλήρη στελέχωση.

Να μην μετατίθεται η ευθύνη σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων του νοσοκομείου, αγροτικούς γιατρούς ή ιδιώτες.

Όχι στις διακομιδές παιδιών από αγροτικούς γιατρούς.

Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου επισημαίνει ότι καθιστά όλους τους αρμόδιους ενήμερους και υπεύθυνους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητά άμεση λύση, τονίζοντας ότι: «Τα παιδιά της Ζακύνθου δεν μπορούν να περιμένουν».

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