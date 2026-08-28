Τσίπρας: Μόνος αντίπαλος της ΕΛ.Α.Σ. η σημερινή κυβέρνηση – Απαιτητικός αγώνας δρόμου για το κόμμα με πρώτο σταθμό τη ΔΕΘ (Video)

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Το μήνυμα ότι μια απαιτητική περίοδος ξεκινά για την ΕΛΑΣ με πρώτο σταθμό της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα η κυβέρνηση της ΝΔ και του Μητσοτάκη είναι ο μόνος αντίπαλος της ΕΛ.Α.Σ. που είναι η μόνη υπεύθυνη για τα τραύματα στην οικονομία και την κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Ενώ τόνισε πως η στρατηγική του κόμματος για μια αλλαγή πορείας της χώρας, είναι αυτή που έχει θέσει στο στόχαστρο της κυβέρνησης την Συμπαράταξη.

Μάλιστα, απαντώντας, σε προσωπικό τόνο όπως είπε, στην κριτική του Μαξίμου ότι ο Τσίπρας παραμένει «αμετανόητος», ανέφερε χαρακτηριστικά «ομολογώ την ενοχή μου. Παραμένω αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας, και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛ.Α.Σ».

Αυτό που χρειάζεται η χώρα, είπε, «είναι αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη» και ευθύνη της ΕΛ.Α.Σ. είναι να καταθέσει «όχι σκόρπιες προτάσεις αλλά ένα συνεκτικό όραμα και σχέδιο εναλλακτικής πορείας» Έκανε λόγο για «Ένα Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Και ένα νέο μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση».

Σημείωσε πως αυτές είναι οι βασικές αρχές του προγραμματικού σχεδίου της ΕΛ.Α.Σ. και πως πρόκειται για ένα σχέδιο «καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο. Με δεδομένο τον σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες. Αλλά και τη βαθιά πεποίθηση ότι δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει και κοινωνική ακινησία».

Εισαγωγικά αναφέρθηκε στη νέα φάση στην οποία μπαίνει το κόμμα μετά το καλοκαίρι και με δεδομένο τον στόχο της διεκδίκησης της διακυβέρνησης της χώρας:

«Όπως αντιλαμβάνεστε με το τέλος του καλοκαιριού και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο χρόνος αρχίζει να μετράει πλέον αντίστροφα, αφού βρισκόμαστε στην αφετηρία ενός δύσκολου αγώνα δρόμου με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Δεν ξέρω αν θα είναι ταχύτητας ή μαραθώνιος, σε κάθε περίπτωση θα είναι ένας απαιτητικός αγώνας δρόμου στον οποίο καλούμαστε να διακριθούμε όχι μόνο για τη καλή μας φυσική κατάσταση, τον ενθουσιασμό, τη φρεσκάδα, την αποφασιστικότητα, αλλά και για το όραμα, τις προτάσεις, το εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα.

Και ταυτόχρονα για το διαφορετικό ύφος άσκησης πολιτικής».

Κάλεσε τα στελέχη του «με ανοιχτό μυαλό και σεμνότητα, χωρίς διδακτισμούς και αυτάρκειες, να “μάθουμε” ο ένας τον άλλον και ο ένας από τον άλλο, και να δημιουργήσουμε τους αναγκαίους «αυτοματισμούς» τόσο απέναντι στις επιθέσεις που θα δεχθούμε, όσο και κυρίως στη συλλογική προσπάθεια να προβάλλουμε τις θέσεις μας και να πείσουμε γι’ αυτές.

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