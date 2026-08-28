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28.08.2026 11:35

Τουρκικό drone εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης – Άμεση αντιδραση ελληνικών F-16

28.08.2026 11:35
F-16_new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών και τον εθνικό εναέριο χώρο χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης το πρωί της Παρασκευής.
  • Το αεροσκάφος κινήθηκε στην περιοχή της βορειοανατολικής Ελλάδας πλησιάζοντας το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης πολιτικής πτήσης.
  • Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία απέστειλε άμεσα ζεύγος μαχητικών F-16 για την αναγνώριση και την αναχαίτιση του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.
  • Τα ελληνικά αεροσκάφη επιτήρησαν στενά το UAV, το οποίο άλλαξε πορεία και τελικά αποχώρησε προς τα τουρκικά παράλια χωρίς να προκληθεί κίνδυνος.

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Μη επανδρωμένο τουρκικό αεροσκάφος παραβίασε το πρωί της Παρασκευής το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης.

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτίσει το UAV από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onalert.gr και του Κώστα Σαρικά, το τουρκικό UAV μπήκε το πρωί στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης και στη συνέχεια προχώρησε σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, κινούμενο στην περιοχή της βορειοανατολικής Ελλάδας και σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη.

Η κίνηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας. Ζεύγος F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού UAV, το οποίο, αντιλαμβανόμενο την παρουσία των ελληνικών μαχητικών, άλλαξε πορεία.

Το τουρκικό UAV συνέχισε να κινείται εντός του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με την πορεία του να περνά από την ευρύτερη περιοχή κοντά στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα και έλεγχο της κατάστασης. Τελικά, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τα ανατολικά και επέστρεψε προς τα τουρκικά παράλια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την ώρα κατά την οποία το τουρκικό UAV κινήθηκε κοντά στην Αλεξανδρούπολη βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της πόλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κανένα σημείο δεν προέκυψε κίνδυνος για το πολιτικό αεροσκάφος ούτε επηρεάστηκε η ασφάλεια της πτήσης, καθώς η κατάσταση βρισκόταν υπό πλήρη έλεγχο

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