Ισλανδία: Το Σάββατο το δημοψήφισμα για έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ – Οριακή μάχη δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

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Η Ισλανδία βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη πολιτική απόφαση, καθώς οι πολίτες της προσέρχονται αύριο, Σάββατο, στις κάλπες για να αποφασίσουν εάν η χώρα θα επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δημοψήφισμα, ωστόσο, δεν αφορά την ίδια την ένταξη. Αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που, εφόσον επικρατήσει το «ναι», θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ψηφοφορία για την οριστική ένταξη.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προμηνύουν οριακή αναμέτρηση, με το στρατόπεδο υπέρ των διαπραγματεύσεων να βρίσκεται κοντά σε αυτό που τάσσεται κατά.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση θεωρεί την παρούσα συγκυρία μοναδική ευκαιρία για να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ΕΕ, ενώ οι αντίπαλοι της προοπτικής υποστηρίζουν ότι η Ισλανδία πρέπει να διατηρήσει την ανεξαρτησία και τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής που διαθέτει σήμερα.

Από την κάλπη στις Βρυξέλλες

Εφόσον οι Ισλανδοί εγκρίνουν την έναρξη συνομιλιών, θα ακολουθήσει πολύμηνη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα, πιθανότατα το 2028, όπου οι πολίτες θα κληθούν πλέον να αποφασίσουν εάν επιθυμούν την πλήρη ένταξη.

Η πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ έχει χαρακτηρίσει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «ή τώρα ή ποτέ», προειδοποιώντας ότι ένα «όχι» θα μπορούσε να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο των συζητήσεων για την ΕΕ.

Οι υποστηρικτές της ένταξης βλέπουν σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. Η συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ θα ενίσχυε τις εμπορικές σχέσεις, ενώ η δυνατότητα υιοθέτησης του ευρώ θα μπορούσε να περιορίσει την έκθεση της ισλανδικής οικονομίας στις έντονες διακυμάνσεις της κορώνας, του πληθωρισμού και του κόστους δανεισμού.

Παράλληλα, η Ισλανδία θα αποκτούσε πλήρη συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αλιεία, ανεξαρτησία και η γεωπολιτική της Αρκτικής

Το βασικό μέτωπο αντίστασης αφορά την αλιεία, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ισλανδικής οικονομίας και στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. Οι πολέμιοι της ένταξης φοβούνται ότι η εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα μπορούσε να περιορίσει τον έλεγχο του Ρέικιαβικ στα χωρικά του ύδατα.

Στο οικονομικό πεδίο, η διατήρηση της κορώνας θεωρείται από τους ευρωσκεπτικιστές πολύτιμο εργαλείο σε περιόδους κρίσης, καθώς επιτρέπει στη χώρα να προσαρμόζει την ισοτιμία του νομίσματός της στις ανάγκες της οικονομίας.

Το ζήτημα αποκτά, όμως, και έντονη γεωπολιτική διάσταση. Η Ισλανδία, μέλος του ΝΑΤΟ χωρίς δικές της ένοπλες δυνάμεις, βρίσκεται στον στρατηγικό θαλάσσιο διάδρομο GIUK, κομβικό για την ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού και την παρακολούθηση των ρωσικών ναυτικών κινήσεων. Για την ΕΕ, η ενδεχόμενη ένταξη θα ενίσχυε παράλληλα την παρουσία της στην Αρκτική, σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Η Ισλανδία είχε διακόψει τις προηγούμενες ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2013. Η άνοδος του κόστους ζωής και οι γεωπολιτικές ανατροπές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επανέφεραν, ωστόσο, το ευρωπαϊκό ζήτημα στο προσκήνιο.

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