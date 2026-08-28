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28.08.2026 10:03

Axios: Η κυβέρνηση Τραμπ συνομιλεί για την απόκτηση μεριδίου στα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας

28.08.2026 10:03
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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διεξάγει συνομιλίες με τη μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας σχετικά με την απόκτηση αμερικανικού μεριδίου στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Το Axios επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, τα ονόματα των οποίων δεν αποκαλύπτονται, αναφέροντας ότι οι διαπραγματεύσεις αφορούν περισσότερα από 12 παραγωγικά πετρελαϊκά κοιτάσματα, με επιβεβαιωμένα αποθέματα περίπου 90 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των συνολικών επιβεβαιωμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία υπολογίζονται σε 300 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και αμερικανικών, θα αναλάβουν την ανάπτυξη των κοιτασμάτων και θα συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων από το πετρέλαιο για τη Βενεζουέλα, με αντάλλαγμα την παραχώρηση αμερικανικού ιδιοκτησιακού μεριδίου.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τα πετρελαϊκά αποθέματα που ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα των ΗΠΑ βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) για σχολιασμό των πληροφοριών.

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